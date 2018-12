PP-A pide para diseñar el nuevo Gobierno con Cs "la misma prudencia" que en la negociación del programa

Actualizado 29/12/2018 15:05:39 CET

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha abogado este sábado por mantener "la misma lealtad, prudencia y serenidad" a la hora de diseñar la estructura del Gobierno que su partido pretende conformar en Andalucía con Ciudadanos (Cs) que la mantenida "a lo largo de la negociación para el programa" de dicho Ejecutivo y "la constitución de la Mesa" del Parlamento.

Así lo ha apuntado Loles López en unas declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press después de que el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ya haya expresado sus preferencias de cara a ese gobierno de coalición con el PP-A, que a su entender debe estar compuesto por diez consejerías --tres menos de las que tiene actualmente--, así como que la Consejería de Hacienda no la dirija el mismo partido que presida la Junta.

Preguntada por las características que defiende Cs para dicho gobierno, la representante del PP-A ha insistido en que "hay que ser prudentes", y ha agregado que "cuando se inicien las negociaciones ya iremos avanzando".

"Creo que la prudencia es muy importante", ha manifestado López, para agregar que "primero hay que hablar las dos partes y, una vez que hablemos, ya veremos cómo se configura este nuevo gobierno", actuando "con calma", pero teniendo claro también que "Andalucía no puede seguir más tiempo paralizada".

Respecto al papel que puede jugar Vox en este proceso --cuyos votos son necesarios para que el PP-A y Cs alcancen el Gobierno de la Junta si el PSOE-A y Adelante Andalucía mantienen su rechazo anunciado a apoyar a sendos partidos--, la dirigente 'popular' ha apuntado que en su formación "siempre hemos dicho que hablamos con todos los partidos" y el PP "no tiene complejos".

Al hilo, ha comentado que, una vez que se conoció el resultado de las elecciones del 2 de diciembre, le "sorprendió ingratamente" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "saliera a los medios a decir que no estaba de acuerdo y llamara a sus bases a echarse a la calle", porque tras ello hubo hasta "personas agredidas en Cádiz", según ha lamentado López, que ha tachado ese comportamiento de "lo más antidemocrático del mundo".

Sin embargo, ha apostillado que "eso no significa que no vayamos a hablar con Podemos", porque "vamos a hablar con todos los grupos", ya que, según ha añadido, aquí se busca no sólo un nuevo Gobierno, sino "una nueva forma de hacer política y de hacer una Andalucía mejor", y "en esa nueva forma hay que establecer esa cultura de diálogo y acuerdo", y a los 'populares' les "gustaría" que en torno a las "grandes medidas" estuvieran "todos los partidos".

Respecto a las primeras medidas que emprendería el Gobierno de PP-A y Cs, López ha citado la "auditoría" que reclaman para la Administración andaluza, así como la puesta en marcha de "todas las medidas necesarias para la creación de empleo, que es el principal problema de los andaluces y la principal preocupación del PP", según ha añadido. Además, ha abogado por "despolitizar la sanidad", porque "se necesitan más batas y menos corbatas", según ha dicho.

De igual modo, la secretaria general del PP-A ha lamentado que lo que ha pasado en Andalucía durante "mucho tiempo" es que "no se ha sabido gestionar el dinero y se han devuelto millones de euros que venían a crear empleo por no ejecutarlo", así como "dinero de los parados ha acabado en prostíbulos".

En esa línea, ha defendido que la "bajada de impuestos" que defienden PP-A y Cs "es posible vinculada a la creación de empleo", y ha enfatizado que "no puede ser que no sepamos lo que cobran los directivos de las empresas públicas" de la Administración andaluza pese a que los 'populares' lo han preguntado, según ha indicado López, que ha concluido llamando a "acabar con la opacidad y poner en marcha la transparencia".