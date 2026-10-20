PP-A deja en manos de Génova la decisión sobre listas con Vox en Senado: "Hay que abordarlo a nivel de España"

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUZ

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha considerado este martes que la dirección nacional del partido es la competente para adoptar cualquier decisión sobre un posible acuerdo con Vox en relación con las listas al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, que no ha concretado qué provincias andaluzas podrían verse más afectadas por ese posible acuerdo sobre candidaturas conjuntas al Senado.

"Es una cuestión que tienen que valorar desde la coordinación de la campaña a nivel nacional", según ha indicado Repullo, quien se ha remitido a las manifestaciones que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este martes sobre ese posible acuerdo con Vox para el Senado.

Ha indicado que Feijóo ha expresado que el PP está dispuesto a llegar a un acuerdo y que se va a estar a "la altura de las circunstancias", pero, lógicamente, "la otra formación política también tiene que estar a la altura de las circunstancias".

"A todos nos consta que están en contacto y entiendo que en breve también tendremos una resolución o información al respecto", según ha recalcado el dirigente del PP-A, quien ha insistido en que el acuerdo "se haría en términos nacionales", de manera que "excede de las competencias" de la dirección regional.

"Es una cuestión que tienen que resolver a nivel de Madrid, analizarlo a nivel general de toda España", ha señalado Antonio Repullo.

En cuanto a las candidaturas al Congreso de los Diputados (que del 21 al 26 de octubre tienen que estar presentadas antes juntas electorales), ha manifestado que aún se sigue trabajando en ellas y se está valorando "cuáles son los mejores perfiles".

De momento, sólo ha trascendido que Elías Bendodo y Juan Bravo repetirán como cabezas de lista al Congreso por Málaga y Sevilla, respectivamente. Repullo no ha concretado si habrá cambios o no, respecto a las elecciones generales de 2023, en los cabezas de lista de las otras seis provincias: "Lo estamos analizando, como hacemos siempre, de manera conjunta con las direcciones provinciales y la dirección nacional".

BARÓMETRO DEL CENTRA

De otro lado, Antonio Repullo se ha referido al barómetro del la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que se conoció ayer y que arroja que el PP-A podría repetir en unas elecciones andaluzas la victoria que consiguió en los recientes comicios del 17 de mayo, con un 41,5% de los votos y entre 52 y 53 escaños, mientras que el PSOE-A empeoraría sus resultados respecto a aquella cita con las urnas y Vox los mejoraría.

Ha manifestado que Andalucía "ha dado la espalda" al modelo de gobierno de Pedro Sánchez y sigue apostando por "la vía andaluza" de Juanma Moreno, una forma de entender la política que sitúa la protección de las personas, el fortalecimiento de los servicios públicos y la capacidad de respuesta de las administraciones en el "centro de la acción de gobierno".

Ha recalcado que el barómetro del Centra refleja "la confianza de los andaluces en un modelo de gobierno basado en la estabilidad, la moderación y el diálogo, frente a la política de enfrentamiento" que representan Sánchez y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. "Andalucía sigue confiando en la vía andaluza de Juanma Moreno; en la estabilidad, en la moderación y en el diálogo, en una política que trabaja para proteger y dar respuesta a las inquietudes y a los retos que tienen los andaluces", ha subrayado.

Antonio Repullo ha añadido que el barómetro refleja que el PSOE-A de María Jesús Montero "cae hasta mínimos históricos", una circunstancia que ha vinculado a "la pérdida de credibilidad" de su proyecto político. "Los andaluces están premiando una manera de gobernar y claramente están castigando la otra, la que refleja el sanchismo. Están premiando el trabajo frente al ruido que nos quiere traer el PSOE; la gestión frente al enfrentamiento, y la responsabilidad frente a la bronca y la descalificación", ha afirmado.

Ha confiado en una victoria del PP-A en Andalucía en las elecciones generales del 29 de noviembre: "Es nuestra oportunidad para que España empiece a funcionar y de que tengamos un presidente que sepa gobernar", en referencia a Alberto Núñez Feijóo.