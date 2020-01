PP-A destaca el "buen camino" del Gobierno andaluz que muestran los resultados del Barómetro

Publicado 15/01/2020 13:44:45 CET

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha considerado este miércoles que los resultados del Barómetro de Opinión Pública de Andalucía realizado el pasado mes de diciembre por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) indican que el Gobierno andaluz "va por buen camino".

En rueda de prensa, Nieto ha señalado que esta encuesta transmite "una opinión positiva de la acción del Gobierno" y "especialmente valora el trabajo del presidente de la Junta, Juanma Moreno", que aparece como el líder más valorado en la Comunidad.

No obstante, según ha reconocido, también marca "cosas que hay que mejorar", como un "mayor esfuerzo en materia sanitaria" o incidir más en el diálogo político y "dejarse de debates vacíos".

Igualmente, ha señalado que esta encuesta traslada "lo que se puede oír en las conversaciones en la calle" y "lo que cualquiera puede percibir en su entorno", toda vez que ha destacado "la objetividad exquisita" de esta encuesta.

Nieto, que ha dicho no estar interesado en la intención de voto, por "lo voluble" que es y al no existir cerca ningunas elecciones, ha apuntado que, en unos próximos comicios, el PP-A buscará la estabilidad y la coherencia en su programa político, teniendo en cuenta que "no hay mayorías absolutas".

Preguntado sobre el PSOE-A, que se mantiene como primera fuerza política en la región, el portavoz parlamentario de los populares ha indicado que "ha costado 40 años desbancar del poder a este partido y si ahora pensamos que en cuatro años lo vamos a liquidar, es un profundo error", a lo que ha añadido que el PSOE-A es "un partido necesario y no hay que liquidarlo".