El PP-A destaca el compromiso de Juanma Moreno con la sanidad andaluza mediante una inversión de 200 millones

CÓRDOBA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud y Familias del PP-A en el Parlamento andaluz, Beatriz Jurado, ha destacado el "fuerte compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad" andaluza, al anunciar esta semana "una inversión de 200 millones de euros para la Atención Primaria", así como "el refuerzo de 25.000 profesionales sanitarios para el plan de verano y la lucha contra el Covid".

En rueda de prensa en la sede del PP de Córdoba, Jurado ha destacado que con estos hechos queda patente que "tenemos un presidente centrado en los intereses de los andaluces, que basa su gestión en el diálogo y los recursos".

La portavoz popular ha reconocido que "en la Atención Primera de nuestro sistema público de salud hay que seguir trabajando", y ha lamentado que "cuando el Gobierno del cambio llegó a San Telmo se encontró a los profesionales en huelga, consultas de cinco minutos y una plantilla con más del 50 por ciento de eventualidad".

Es decir, "Juanma Moreno encontró una Atención Primaria maltratada y desmantelada, y desde el primer momento puso el foco en mejorar la primera puerta de la salud en Andalucía", recordando en este punto Jurado que "el presupuesto sanitario ha alcanzado los 11.000 millones de euros este año, la cifra más alta de la historia", y que "se han invertido 2.000 millones en infraestructuras, después de que el PSOE dejara un reguero de promesas y un mapa de infraestructuras sanitarias fantasmas".

Jurado ha aludido a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esta semana en el Parlamento andaluz, a petición propia, señalando que así deja patente su forma de gobernar, basada "en la transparencia, el diálogo y los acuerdos", algo con lo que "ha logrado que Andalucía sea una isla de estabilidad dentro de la situación tan complicada que vive el país".

"Esto --ha proseguido-- se contrapone al Gobierno de Pedro Sánchez, que está dispuesto a absolutamente todo, con tal de seguir en la Moncloa". Por este motivo, Jurado ha pedido al PSOE-A "que sea un apoyo para los andaluces", esperando, por tanto, que "las nuevas caras del mismo PSOE no sean una sucursal de Sánchez, sino un altavoz de las reivindicaciones de los andaluces".

Como claro ejemplo de la "improvisación" del Gobierno de la Nación, que preside el socialista Pedro Sánchez, la portavoz popular ha puesto como ejemplo "la decisión de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre. Tenía que ir a Cataluña a dar una buena noticia, pero lo que hizo fue una absoluta irresponsabilidad", ya que "no lo hizo según el criterio de los expertos, sino a sabiendas de que iba a llegar una quinta ola".

Junto a ello, Jurado ha señalado que Andalucía "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", y ha lamentado que "Sánchez dé millones a Cataluña para poder seguir en la Moncloa, y deje a los andaluces con una financiación que no merecemos". Por ello, "pedimos a Juan Espadas que no vele por los interés de Sánchez, sino por los andaluces".

Durante la rueda de prensa, Jurado también ha criticado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, opinando que "este señor roza lo absurdo, habla mal del turismo, luego del jamón y ahora de la carne. Es un auténtico despropósito tener un ministro que va contra los intereses de nuestra tierra", que además "tiene un absoluto desconocimiento del sistema productivo, y Sánchez no debe mantenerlo como ministro".