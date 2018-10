El PP de Diputación de Córdoba critica el "retroceso que ha sufrido" Intercaza 2018

Publicado 02/10/2018 18:49:39 CET

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha criticado este martes "el retroceso que ha sufrido la Feria de Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente, Intercaza 2018", y ha propuesto una serie de cambios "para volver a situar a la feria cinegética de Córdoba como referente del sector en el ámbito andaluz y nacional".

Según ha informado el PP, para Lorite, una vez finalizada la feria y después de mantener un diálogo fluido e intenso con el sector y los profesionales que han participado en la misma, "es penoso tener que hablar de retroceso en Intercaza 2018".

Así, según ha señalado, "ha habido un retroceso en el número visitantes a la feria que la propia organización ha valorado en 15.000 visitas menos, aunque si tenemos en cuenta que la organización suele ser generosa consigo misma, esa cifra puede ser incluso más preocupante".

También, en su opinión, "ha sufrido un retroceso en calidad", pues Intercaza "ha sido referente nacional en sector cinegético y en esta edición no ha cubierto las expectativas del mismo por las instalaciones, por la escasa comodidad de los expositores y por los problemas de climatización de la carpa, entre otras circunstancias".

Además, "la fecha de celebración de Intercaza no es la mejor, según nos ha trasmitido el sector, pues no ha llegado al nivel de transacciones económicas de ediciones anteriores, y a esto se suma la importante merma en promoción de esta cita, tanto en el ámbito local, como provincial, y ya no digamos en el ámbito nacional e internacional, así como en publicaciones especializadas. Da la sensación que no están haciendo gran cosa por mantener el prestigio de esta feria".

De igual forma, Lorite ha "percibido que ha se ha producido un descenso de los profesionales del sector cinegético, del turismo activo y de ocio que quieren participar en Intercaza, y frente a eso el gobierno de la Diputación de Córdoba, como organizador de la feria, ha querido rellenar con profesionales de otros sectores, convirtiendo Intercaza en una feria multisectorial donde cabe de todo, echándose en falta expositores importantes, ya que solo había un expositor en materia de pesca".

Para Andrés Lorite, "es una pena que la feria esté perdiendo calidad por muchos conceptos, y es necesario ponerse a trabajar ya en la próxima edición, para mejorarla y volver a situar a Intercaza como el referente que ha sido".

Por eso, desde el PP se propone "un cambio de ubicación de esta feria, que la próxima edición se celebre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, si es que está terminado, como un recinto más adecuado para una feria de esta magnitud".

También propone el PP "un posible cambio de fecha, consensuado con el sector, ya que en septiembre los programas de cacerías están cerrados, y muchos profesionales nos han trasladado que serían más oportunas fechas previas en los meses de marzo o abril. Con ello ganaría mucho el sector en transacciones comerciales y acuerdos de negocio".

Por último, en opinión de Lorite también hay que "mejorar la promoción, en calidad y en cantidad, en medios especializados, a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional, así como potenciar los sectores cinegéticos, de turismo y ocio activo, y de medio ambiente".