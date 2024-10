El PP exige poner fin a los agravios con Granada de un Gobierno "acosado por la corrupción" y la dimisión de Errejón

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha exigido este viernes poner fin a los seis años de agravios con la provincia que ha achacado a un Gobierno que, según ha señalado el portavoz adjunto 'popular' en el Congreso, Rafael Hernando, este viernes en la capital granadina, "está acosado por la corrupción familiar, económica y política, a lo que se ha unido la dimisión de Íñigo Errejón por graves acusaciones de acoso sexual".

Según Hernando, que ha intervenido este viernes en una rueda de prensa en la sede del PP de Granada junto con el diputado en el Congreso Carlos Rojas, "la capacidad de legislar del Gobierno de Sánchez es nula: no tenemos presupuestos, no tenemos techo de gasto y se nos amenaza con un acuerdo con Cataluña para que los impuestos de esa comunidad no vayan a la caja común rompiendo la igualdad entre todos los españoles".

El portavoz adjunto en el Congreso ha destacado, según ha indicado el PP en una nota de prensa, las consecuencias del pacto fiscal con Esquerra Republicana. "Supone 6.500 millones de euros para Andalucía y 790 millones menos para la sanidad, la educación y la dependencia de los granadinos", ha señalado. "Mientras tanto, el PSOE de Granada permanece en silencio, encabezado por el señor Espadas, que calla y otorga".

Carlos Rojas ha manifestado por su parte que "Granada quiere acabar de una vez con los agravios de los seis años de Gobierno de Sánchez". "Han sido muchos los desplantes y los desprecios a una provincia que debe ser escuchada y contar con las inversiones que merece para ser competitiva".

En este sentido, el diputado granadino ha reclamado al Gobierno de España que "reconsidere la viabilidad del proyecto de conexión ferroviaria entre Guadix, Baza y Lorca descartado por la supuesta falta de rentabilidad económica y apele a su rentabilidad social, el impulso de las comarcas y la fijación de población".

"Se trata de una reivindicación histórica sobre la que existe un consenso mayoritario", ha apuntado el diputado. "La Mesa por el Tren Guadix-Baza-Lorca promovida por el presidente Francis Rodríguez ha unido a la Diputación de Granada, ayuntamientos, asociaciones y colectivos que tantos años han dedicado a trabajar por la ejecución esta infraestructura".

Desgraciadamente existen más conexiones ferroviarias abandonadas por el Gobierno. "El Puerto de Motril es el único de interés del Estado que no tiene entrada por tren porque los socialistas no lo han peleado en Europa", ha afirmado el diputado popular, que ha recordado que la línea ha quedado fuera de la Red Transeuropea de Transporte.

CANALIZACIONES DE RULES

Rojas también ha señalado que "el segundo tramo de las canalizaciones de Rules, correspondiente al desglosado número 3, se encuentra todavía en fase de tramitación ambiental y ha perdido los fondos europeos Next Generation por la irresponsabilidad del Gobierno de España".

"Seguimos a la cola en inversiones e infraestructuras mientras el ejecutivo central continúa atado al chantaje constante del independentismo", ha lamentado. "Mientras tanto, Francis Rodríguez está demostrando compromiso con Granada atrayendo inversiones y futuro para la provincia en su exitosa misión comercial a China", ha concluido el diputado.