PP exige al PSOE que no utilice el servicio de ayuda a domicilio en Jaén como "moneda de cambio"

JAÉN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha exigido al PSOE que no utilice el servicio de ayuda a domicilio como "moneda de cambio" y ha criticado que solo se acuerden de estas trabajadoras, en su mayoría mujeres, "cuando pueden intentar arrancar un titular o sacar rédito político" cuando "las han tenido totalmente olvidadas".

Así lo ha indicado en un comunicado la vicesecretaria de Igualdad y Bienestar Social, Dolores Martín, que ha subrayado que durante una década el PSOE "ha mantenido el precio/hora de la ayuda a domicilio congelada" y ha añadido que a a la ciudadanía "ya empieza a molestarle mucho el postureo de un Partido Socialista que no tiene un mínimo de decencia".

Para Martín, resulta "indignante" que el PSOE "tome el pelo así a las personas" porque "no puede tener durante diez años a las trabajadoras de ayuda a domicilio sin subirles el sueldo ni un céntimo y ahora decir que van pedir a otro gobierno, en el que no están ellos, que además ya ha aprobado una primera subida, que hagan lo que ellos no han hecho".

Frente a ello, Martín ha manifestado que el PP no necesita "fingir nada, ni mentir, ni contar historias" porque el PP "tiene la mejor carta de presentación" en el Gobierno de Juanma Moreno que "se vende únicamente por su gestión, por gobernar para todos los andaluces, por resarcir las injusticias que el PSOE ha cometido durante años, como con las trabajadoras de ayuda a domicilio a las que el Gobierno andaluz del PP sí les ha incrementado el precio/hora y eso ya se está trasladando a los sueldos de las trabajadoras".

La dirigente popular ha pedido al PSOE que "no haga política barata, haga política real y le pida a su jefe Sánchez que cumpla y financie al 50 por ciento el gasto de dependencia, ya que hasta ahora solo paga el 18 por ciento y el resto lo tiene que pagar la Junta". De esta forma, "si el PSOE cumpliese y desde Madrid viniese el 50 por ciento, seguro que el precio hora podría incrementarse".

Por último, ha concluido mostrado la preocupación del PP por el futuro del servicio de ayuda a domicilio tras el contrato que se está licitando desde la Diputación de Jaén. "Confiamos en que sea prestado por empresas solventes y que garanticen los derechos de las trabajadoras y velen porque la subida del precio/hora aprobado por la Junta repercuta en las empleadas", ha concluido.