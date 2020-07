PP-A exige a Sánchez que "rectifique" los criterios de reparto de fondos en la Conferencia de Presidentes

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "rectifique" los criterios de reparto de los fondos a las comunidades autónomas y lo haga en la reunión de la Conferencia de Presidentes anunciada para el día 31.

En un comunicado, ha reclamado que ese encuentro "no sea un paripé" y que los presidentes autonómicos "puedan opinar y consensuar sobre los criterios de reparto de los fondos que van a llegar de la Unión Europea".

Para Martín, "no es de recibo" que el reparto que plantea Sánchez "se haga bajo el criterio de la cercanía ideológica", cuando en Europa "él mismo ha reclamado que se apliquen criterios como la población o los niveles de renta y paro". "Andalucía siempre pierde con Pedro Sánchez porque no está gobernada ni por el PSOE ni por los amigos independentistas", añade.

El dirigente popular dijo que se está en "un momento crucial en el que los gobernantes tienen que demostrar su altura política" por el modo en que los rebrotes que se están produciendo puede afectar a sectores primordiales en la economía andaluza, como es el caso del turismo. Insiste en que "no es de recibo que Andalucía vea cómo el dinero que llega de la Unión Europea para el sector turístico acabe en otra comunidad porque tiene un gobierno con mayor cercanía ideológica con Sánchez".

Además, subraya que, si "Andalucía se está preparando para posibles escenarios complicados de cara al próximo otoño, no puede ser que el dinero que cuesta ese trabajo de prevención no vayamos a reingresarlo de Europa porque Sánchez se lo esté dando a sus amigos independentistas".

Del mismo modo, rechaza que los fondos de la Política Agraria Común (PAC) "no lleguen a Andalucía porque estén enmascarados en el acuerdo global de la Unión Europea".

El vicesecretario general del PP-A reprocha al PSOE-A y a su secretaria general, Susana Díaz, que "no digan una palabra sobre este nuevo ataque a Andalucía de Pedro Sánchez". "Los socialistas andaluces tienen la obligación de defender a los andaluces, y de ponerse del lado de Andalucía, no del lado de Sánchez. Díaz no puede estar callada y para mantener su supervivencia política", concluye.