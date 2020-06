PP-A garantiza que la comisión parlamentaria será “un éxito” pese a los intentos de “boicoteo” del PSOE-A

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, ha asegurado que la comisión para la recuperación económica y social creada en el Parlamento, que ha mantenido este lunes su primera reunión para aprobar el plan y calendario de trabajo, "va a ser un éxito" y "va a demostrar a los andaluces que los políticos trabajan, poniendo encima de la mesa soluciones a los problemas que afectan a nuestra tierra".

"Uniremos esfuerzos con los agentes sociales y trabajaremos entre todos para que tengamos el mejor dictamen en el menor tiempo posible a disposición de los andaluces", ha señalado Nieto, quien ha denunciado la "falta de interés del PSOE-A para buscar unidad para resolver los problemas de Andalucía", ya que sólo ha "intentado boicotear la comisión desde el primer momento".

Ha recordado que fue el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien "pidió consenso y liderar ese acuerdo con la Alianza por Andalucía", pero el PSOE-A "quiso reventar esa posibilidad registrando la petición de constitución de esta comisión para que no pudiese canalizarse a través de la Presidencia de la Junta".

"El PSOE podría haber esperado a que el presidente de la Junta articulara un sistema de participación, no lo hizo, luego estuvo mes y medio reclamando para sí la Presidencia de la comisión cuando ya había exigido y conseguido la del Congreso de los Diputados, y en el último minuto reventó el acuerdo", ha relatado el dirigente popular, para quien la "espantada" protagonizada por el PSOE y Adelante Andalucía "es un fracaso de ambos como partidos políticos".

"Negarse a debatir, a arrimar el hombro y trabajar, esconderse en su estrategia particular para no trabajar es muy poco serio. Deberían de hacerse mirar si de verdad se merecen el salario que cobran", ha señalado Nieto, para quien "no hay andaluces de primera y de segunda, ni andaluces que merezcan representatividad y otros que no".

Ha reprochado a PSOE y Adelante su deriva "antidemocrática", pero ha querido dejar claro que el PP seguirá "buscando el diálogo" y ha recalcado que ambos partidos "podrán volver a la comisión y obtener sus puestos tanto en la Mesa de la comisión organizativa como en las distintas subcomisiones de trabajo".

Para ello, el PP-A ha propuesto hoy que esos puestos se repartan de manera provisional entre el resto de los grupos. "Si deciden no volver, el resto de grupos trabajaremos los próximos tres meses para que Andalucía tenga un plan claro y dialogado con un compromiso cierto de buscar soluciones. Si no cambian su actitud, en ese plan no habrá trabajo, esfuerzo ni ideas de PSOE ni Adelante por una pataleta y la estrategia política de ambos partidos", ha señalado.

Por último, José Antonio Nieto ha pedido a los andaluces "confianza" en la comisión de recuperación: "En esta comisión van a pasar los agentes sociales, se van a tratar grandes temas que interesan a los andaluces, y en el dictamen se van a hacer propuestas que Andalucía necesita".