El PP de Granada reprocha al PSOE "su falta de explicaciones sobre los vínculos granadinos del caso Ábalos-Koldo" - PP GRANADA

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha insistido en reprochar este sábado a la dirección provincial socialista "su falta de explicaciones" sobre los vínculos granadinos del caso Ábalos-Koldo a los que los 'populares' ya aludieron ESTA semana.

Así lo ha hecho durante su participación en un mitin en el que también ha tomado la palabra la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo; y el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, con cuya intervención ha concluido el acto.

"El silencio no despeja las dudas. El PSOE tiene que aclarar sus cloacas en Granada y responder a las preguntas que llevamos tanto tiempo planteando. No puede pedir la confianza de los granadinos mientras considera que no tiene que despejar cualquier tipo de duda", ha dicho Francis Rodríguez.

El líder de los 'populares' granadinos ha señalado que, frente a ello, el PP afronta las elecciones generales del 29N "unido, preparado y con la ilusión de que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Vamos a ganarnos de nuevo la confianza de los granadinos con humildad, trabajo y la gestión que demostramos en las instituciones donde los granadinos nos han dado su confianza para que nuestra tierra avance. Por fin tenemos la oportunidad de abrir una etapa en la que Granada sea escuchada y respetada por parte del Gobierno de España", ha señalado.

El presidente del PP de Granada ha afirmado que la provincia "está cansada de años de agravios, de proyectos pendientes y de un Gobierno que no escucha a esta provincia". "Necesitamos respuestas para nuestras infraestructuras pendientes. Y frente a esas reivindicaciones hemos encontrado a un PSOE granadino más pendiente de justificar a Sánchez que de defender a Granada", ha zanjado.

Para la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "lo que está en juego en el debate nacional tiene consecuencias muy concretas en Granada". "Las decisiones sobre vivienda, infraestructuras, financiación, apoyo a los autónomos o inversión pública se notan en la vida de los granadinos", ha afirmado la regidora.

"Desde la responsabilidad de gobernar una ciudad sabemos que no basta con anunciar medidas: hay que acordarlas, presupuestarlas y hacerlas realidad", ha señalado Carazo, que ha concluido que "Granada y España necesitan a Alberto Núñez Feijóo y un gobierno de gestión y decisión, que recupere la confianza en las instituciones y que nos ofrezca soluciones reales a nuestros problemas".

Por su parte, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha destacado que "María Jesús Montero está en Madrid, no en Andalucía, y continúa sin dar explicaciones sobre los escándalos de su partido y los agravios que han infringido a los andaluces".

Al tiempo, ha contrapuesto "la confianza de los ciudadanos en la vía andaluza de Juanma Moreno con un PSOE marcado por los ERE y por un largo historial de agravios hacia Andalucía".

En este sentido, ha reclamado respuestas sobre el accidente de Adamuz, la "infrafinanciación" y el "abandono" a Ceuta. Repullo ha asegurado que "Granada está preparada para salir a ganar y darle a España el Gobierno que merece con Alberto Núñez Feijóo".

El secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, ha cerrado el mitin y durante su discurso ha aseverado que Alberto Núñez Feijóo es la única garantía "de corrupción cero y de decencia", apuntando que "hoy nadie puede decir eso desde el PSOE".

"Los socialistas han robado tanto que solo con sus imputados podrían llenar la mitad de sus listas electorales: 130 imputados, 23 tipos de delitos, 2.401 años de prisión por todo lo que los jueces les imputan y 17 causas", ha añadido.

Sobre las propuestas del PP, ha afirmado que apoyar el proyecto de Feijóo se traduce en menos impuestos, blindar las pensiones, apostar por la mejora de los servicios públicos, proteger las fronteras y el compromiso con la vivienda.