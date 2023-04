El PP insta al alcalde de Granada a sumarse a la petición de la Junta de reiniciar el concurso para la sede de la Aesia

GRANADA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en la provincia de Granada, Jorge Saavedra, ha preguntado este jueves al alcalde de la capital granadina, el socialista Francisco Cuenca, si se sumará a la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que el Gobierno central vuelva a convocar "de manera inmediata" el concurso para elegir la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) "desde cero".

En una nota de prensa, "cuando han pasado más de cuatro meses desde que el Gobierno de Pedro Sánchez robara a Granada" la sede de la Aesia, según ha indicado Saavedra, el dirigente popular ha lanzado esta "pregunta muy sencilla" para que el alcalde responda, ha agregado, "sí o no".

Jorge Saavedra ha manifestado que, "a pesar de que llegue muy tarde, aplaudimos que el alcalde socialista Paco Cuenca --como ya hizo Juanma Moreno hace 13 días-- proponga que se impugne el oscuro proceso de selección" de la misma, pero le ha afeado que "no deja claro que vaya a pedir que se empiece el proceso desde cero".

Ha pedido al PSOE "una explicación que la entienda todo el mundo" y ha incidido en que "no pedimos que la justicia le saque una tarjeta roja a Pedro Sánchez, sino que se repita el partido y se juzgue solo en base a criterios objetivos" porque, como ha remarcado, "se ha apreciado un claro fraude en la decisión".

"El daño está hecho, no nos vale el juego de vender humo y de marketing político del alcalde socialista de Granada, quien solo trata de que algún día nos den la razón moral, puesto que eso no sirve para nada, porque cualquier proceso judicial se resolverá dentro de años, cuando la sede en A Coruña ya esté consolidada y no se pueda reparar el daño", ha lamentado el secretario general del PP granadino.

Además, Saavedra ha contrapuesto que "ante este anuncio del socialista Paco Cuenca, que es más propagandístico que efectivo, estaremos detrás, como siempre, para que no quede en humo, que es lo que suele pasar con sus promesas".

El dirigente popular ha criticado igualmente que, "durante el silencio del socialista Cuenca, hemos perdido un tiempo inestimable para preparar la defensa de la Inteligencia Artificial, pero no por ello el PP dejará de cuidar los intereses de la ciudad".

Saavedra ha subrayado que "desde el PP vamos a seguir haciendo nuestra labor de fiscalización de este asunto", puesto que, "desde que el pasado 5 de diciembre el Gobierno le quitara la Inteligencia Artificial a Granada, hemos recibido ya la visita de tres ministros del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, pero aún no han sido capaces de dar una explicación a esta decisión que, a todas las luces, guarda un trasfondo totalmente político y nada trasparente".

"Esta misma semana estuvo en la casa de todos los granadinos el ministro Marlaska para no decir nada en absoluto sobre este tema, sino para hablar sobre otro premio de consolación --de los tantos que se han hablado ya-- y dar con ello otra patada hacia adelante y que el asunto se vaya olvidando poco a poco", ha resaltado el secretario general del PP de Granada.

Saavedra ha indicado que "no nos vamos a callar y vamos a seguir reclamando al alcalde socialista de la ciudad que se posicione y que se una a la petición del presidente andaluz, Juanma Moreno, para que el proceso de selección se convoque desde cero, pero esta vez con total transparencia y nada de decisiones turbias tomadas en corrillos de 20 minutos".

"Queremos ver si el socialista Cuenca es capaz de enfrentarse a su jefe Pedro Sánchez", ha subrayado el dirigente popular, "y si realmente va a pedir que el proceso empiece desde cero de forma inminente".