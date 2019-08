El PP insta al gobierno local a "dar marcha atrás" en el ERTE de Onda Jaén y trabajar por recuperar el servicio

Publicado 29/08/2019 19:39:29 CET

JAÉN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP de Jaén en el Ayuntamiento de Jaén ha instado al equipo de gobierno (PSOE y Cs) a "dar marcha atrás" en su solicitud de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para la plantilla de Onda Jaén tras el incendio de sus instalaciones y "empezar a trabajar para recuperar el servicio público de la radio televisión municipal".

Así lo ha señalado este jueves en una nota su portavoz, Javier Márquez, tras conocer el pronunciamiento de la Delegación de Empleo de la Junta al expediente de seis meses registrado por el Consistorio el pasado día 21 en Empleo tras el incendio que el 6 de agosto afectó a parte de las instalaciones de la cadena.

El edil ha expresado su "satisfacción" por esa resolución, que "es clara y manifiesta y da la razón a los representantes sindicales de los trabajadores", algo que "ya se había anticipado por parte del grupo municipal del PP".

En este sentido, ha apuntado que desde la Delegación se "rechaza sin lugar a dudas cualquier posibilidad de aplicar un ERTE en una administración pública como el Ayuntamiento de Jaén". "Exigimos a PSOE y Ciudadanos que rectifiquen inmediatamente en relación al ERTE de Onda Jaén y restablezcan los derechos de los trabajadores y el servicio público", ha incidido.

Para Márquez, además, con este dictamen "se restablece la legalidad y la razón sobre el capricho y la sinrazón" de un gobierno local "con un alcalde, Julio Millán, que debe dejar de esconderse detrás de sus tenientes de alcalde María Cantos y Carlos Alberca".

En este sentido, ha solicitado que aclare "cuál es el objetivo que hay detrás de un ERTE, que todos sabíamos que era ilegal". "Queda así claro que la única intención es cerrar Onda Jaén al precio que fuera", ha apostillado el edil, quien ha dicho temer que se pueda plantear para ello "la aplicación de un ERE sobre la plantilla municipal".

Frente a ello, ha subrayado que su partido ha solicitado al equipo de gobierno "que fuera proactivo y ayudara a los trabajadores de Onda Jaén, en vez de perseguirlos e intentar el cierre de un servicio público muy apreciado por los vecinos" de la capital.

Por otro lado, ha preguntado a Cantos "dónde queda la defensa de la legalidad" a la que había aludido al defender la medida, una vez que "la autoridad laboral no ha admitido a trámite la solicitud "por no ajustarse a derecho".

El portavoz 'popular' se ha referido, igualmente, al concejal de Personal, Carlos Alberca, insistiendo en que, por "la disposición adicional 17 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no cabía la posibilidad de aplicar un ERTE en la empresa pública, sobre trabajadores municipales, como así lo son la plantilla de la extinta Somucisa (Onda Jaén)".

Junto a ello, ha puesto de manifiesto que todavía no se ha facilitado al grupo municipal del PP los informes obrantes en el expediente. "Por lo que si mañana no los tenemos, no nos quedará más remedio que acudir al contencioso y a la fiscalía", ha concluido Márquez.