El candidato del Partido Popular al Congreso por Jaén, Luis Mariano Camacho, en un encuentro de trabajo con la asociación de comerciantes Alciser de Úbeda. - PP DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular al Congreso por Jaén, Luis Mariano Camacho, ha valorado este miércoles 25 el compromiso del PP con autónomos, pymes y emprendedores durante un encuentro de trabajo con la asociación de comerciantes Alciser de Úbeda.

"Con Feijóo, emprender, trabajar y esforzarse volverá a merecer la pena porque quien levanta cada mañana la persiana de un negocio es quien realmente levanta este país", ha declarado el candidato del PP, según ha detallado la formación en una nota.

Camacho ha señalado que este tipo de reuniones responden a la voluntad de los populares de "Eescuchar, recoger propuestas y estar al lado de quienes generan actividad económica y empleo", destacando el "papel esencial" que desempeñan las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos en el crecimiento de Jaén y de España.

Al hilo, el popular ha lamentado que "el Gobierno de Pedro Sánchez haya castigado de forma continuada a autónomos y empresas con más cargas, más cotizaciones y más impuestos", frente al proyecto político del PP que "apuesta por facilitar la creación de empleo y favorecer la actividad económica".

En este sentido, ha precisado algunas de las medidas anunciadas por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, entre ellas la aplicación de la directiva europea para que los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros queden exentos de IVA, así como incentivos fiscales para los jóvenes menores de 35 años que inicien una actividad profesional o empresarial, con una reducción progresiva del IRPF durante los primeros años.

"Necesitamos una administración que ayude y no que ponga obstáculos. Queremos que quien arriesga, invierte y crea empleo tenga más facilidades para desarrollar su proyecto", ha afirmado. Asimismo, Camacho ha defendido que Jaén necesita mejores comunicaciones por tren y carretera, acabando la A-32 Bailén-Albacete, iniciando la A-81 clave para la comarca de la Sierra Sur, mejorando el estado de la A-4 y la A-44, con más capacidad energética y condiciones que favorezcan la implantación de nuevas empresas.

"El modelo del PP está demostrado. Andalucía, con Juanma Moreno, ha bajado ocho impuestos recaudando más frente a las más de cien subidas de Sánchez, ha generado confianza y hoy cuenta con más empresas y más empleo. Ese es el camino que Alberto Núñez Feijóo quiere llevar a toda España", ha concluido.