El PP de Jaén avisa que la provincia "será la gran perjudicada" por la prórroga de los presupuestos generales

JÁEN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha criticado que la decisión del Ejecutivo de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024 "consolida y multiplica" los "agravios" a Andalucía por parte del Gobierno, y ha alertado que este anuncio afecta especialmente a la provincia, que "será la gran perjudicada con los PGE prorrogados y una nueva lista de promesas socialistas incumplidas" hacia la provincia y la región.

En este sentido, Domínguez ha aseverado que no se podrán iniciar nuevas actuaciones en Jaén, ya que "no habrá nuevas inversiones al no tener la autorización de las Cortes en un nuevo presupuesto", según ha recogido la formación este sábado en un comunicado.

Por este motivo, "solo se podrán seguir realizando las que estaban previstas en los Presupuestos de 2023", lo que significa que en la provincia "seguiremos sin presa de Siles y sin el resto de infraestructuras hídricas. No habrá avances para la llegada de la Alta Velocidad, no terminará la A-32, ni habrá galería de tiro en Linares, ni un largo etcétera de promesas que seguirán incumplidas por el PSOE", ha afeado el dirigente 'popular'.

En esta línea, Domínguez ha señalado que "un año más, los problemas de financiación que sufre Andalucía, y por ende Jaén, seguirán sin resolverse", y ha lamentado que Andalucía "va a seguir recibiendo menos financiación del Estado que la media de España". "Un año más, el fondo transitorio de nivelación que necesitan cuatro Comunidades Autónomas por estar infrafinanciadas no se pondrá en marcha", ha manifestado.

Además, Domínguez ha apostillado que parte de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas "ya están retenidas" por el Ministerio de Hacienda. En el caso de Andalucía, "se encuentran retenidos 450 millones de euros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024 porque el Gobierno de Sánchez no ha actualizado las cantidades que debe transferir a la región", ha expuesto.

También ha apuntado el presidente provincial que en 2019 "vivimos una situación similar con un presupuesto prorrogado, lo que nos sirvió para aprender". Por eso, el Gobierno de Juanma Moreno está preparado para que esta situación "no afecte en demasía a su tesorería", según ha expresado el presidente provincial de los 'populares' de Jaén.

Domínguez ha reprochado también que lo "más preocupante de todo" es que "ni siquiera conocemos aún la información completa de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado del 2022 en Andalucía, aunque si sabemos que en Jaén ha sido paupérrima". Los "últimos datos" de los que se tienen conocimiento son de la Intervención General del Estado referentes al primer semestre de 2022 que señala que de "2.136 millones de euros" para inversiones del Estado en Andalucía "se habían ejecutado 335 millones", es decir, un 15,7%, cuando la ejecución de la inversión en Cataluña estaba ya en el 64%", ha indicado el representante 'popular'.

"Lo que viene en horizonte son falsas promesas que se sumarán a la lista de incumplimientos de Sánchez y del PSOE con la provincia de Jaén y con Andalucía", ha aseverado el dirigente popular, quien en respuesta al delegado del Gobierno de España en Andalucía, que ha expresado "que Andalucía va a tener la mayor transferencia de recursos de la historia", según Domínguez, se ha preguntado "de dónde van a salir esos recursos con un presupuesto prorrogado".