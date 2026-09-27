PP de Jaén celebra la convocatoria de plazas para Canal Sur: "Moreno cumple con el empleo público estable y de calidad"

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JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de 228 plazas para Canal Sur, publicada esta semana en el BOJA tras dos décadas sin un proceso de oposiciones de estas características, constituye un "nuevo ejemplo del compromiso firme del Gobierno de Juanma Moreno con los servicios públicos, la estabilidad laboral y la mejora de las condiciones de los trabajadores de Andalucía".

Así lo ha manifestado este domingo la secretaria general del PP de Jaén y parlamentaria andaluza, Elena González, quien ha valorado este avance como "una noticia histórica para la Radio y Televisión Pública de Andalucía y para los profesionales que llevaban años esperando una oportunidad como esta", según ha concretado la formación en una nota.

González, que también ejerce como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales, ha señalado que se trata de "una decisión estratégica que refuerza el presente y el futuro del medio público autonómico". "Sus profesionales realizan cada día una labor esencial para llevar la información a todos los rincones de nuestra tierra y merecen contar con un marco que reconozca su profesionalidad y vocación de servicio", ha aseverado.

La popular ha contrapuesto el impulso negociador del Ejecutivo andaluz para mejorar las condiciones laborales en sanidad, educación y servicios públicos frente a "años de parálisis socialista". "Juanma Moreno está demostrando que se puede gobernar escuchando a los trabajadores, negociando con los agentes sociales y alcanzando acuerdos que aportan estabilidad a las plantillas", ha subrayado.

En esta línea, González ha incidido en que esta actuación en Canal Sur "no es un hecho aislado", sino la constatación de una política basada en el entendimiento que ya ha posibilitado hitos como la firma del preacuerdo sobre el Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, "congelado desde 2002 y que afectaba a 21.000 empleados públicos".

"El Gobierno andaluz está saldando una deuda histórica con quienes sostienen el servicio público, demostrando su apuesta inequívoca por reforzarlo y que el diálogo social es la mejor herramienta para solucionar problemas y ofrecer certeza a los andaluces", ha concluido.