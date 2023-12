El PP de Jaén lamenta el rechazo del PSOE en Diputación a su moción contra Bildu y a colaborar con la capital en Fitur

JAÉN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha lamentado el rechazo del PSOE en esta administración a la moción para oponerse a "cualquier respaldo" a Bildu u otra fuerza política "que no condene sin fisuras el terrorismo de ETA, para alcanzar el gobierno de Pamplona o de cualquier otro municipio de España". Igualmente, ha afeado su no a otra en la que pedía colaboración con la promoción de la capital jiennense en Fitur.

De este modo, ambas iniciativas no han salido adelante en el pleno celebrado este jueves, tras el que el portavoz 'popular' ha criticado en una nota "el apoyo tácito de la institución a EH Bildu, herederos políticos de la banda terrorista ETA".

"Es un día triste para España y para Jaén ¿Qué pensarán los familiares de los 29 asesinados por la organización terrorista de nuestra provincia? ¿Los más de medio centenar de heridos en atentados?", se ha preguntado.

Tras considerar que, "principalmente son los herederos de los que decían a quién había que matar", ha tachado de "vergonzoso" que el PSOE va a dar la alcaldía de Pamplona "a un partido que todavía está lleno de asesinos, que integró hasta 19 condenados por delitos de sangre en las listas de las últimas elecciones municipales".

Camacho también ha censurado que los socialistas hayan rechazado la otra moción del PP para que la Diputación vaya "de la mano de la Junta de Andalucía con lealtad institucional" y para colaborar con el estand de la capital jiennense en Fitur 2024, donde como novedad tendrá espacio propio.

"No es la promoción de la Diputación ni de los partidos, es para los empresarios, que no van a tener menos metros, al contrario, y eso es lo que la Junta está tratando de hacer, cediendo gratuitamente estos espacios para que la Jaén turística se pueda desarrollar. Pero parece que al señor Reyes le molesta porque ya no va a poder estar en todas las fotos y en todos los manteles. Para eso no es Fitur", ha dicho.

A su juicio, lo que debería preocuparle es el "escaso crecimiento turístico, e incluso descenso" de la provincia en el último año frente a un entorno andaluz que no para de crecer. De ahí, que haya añadido que "algo no se está haciendo bien del todo y hay que probar cosas nuevas".

ENMIENDA

Por otro lado, el portavoz 'popular' ha reprochado al PSOE el voto en contra a una enmienda en la moción socialista para pedir un convenio para planes intensivos de empleo a la Junta, incluyendo también al Gobierno de España.

"Nos parece muy bien pedir planes de empleo, pero consideramos que Jaén necesita que todas las administraciones luchen por la provincia, no solo pedirlo a las gobernadas por el PP y a las socialistas nada no vaya a ser que les siente mal", ha subrayado.

En el mismo sentido, se ha mostrado sorprendido por que ahora "el PSOE diga que en la A-315, la carretera que va a Cazorla, ha habido miles de accidentes, muchas muertes, como si no hubieran estado durante 40 años gobernando Andalucía".

"Es muy fácil venir ahora y pedir que se hagan todas las infraestructuras de golpe cuando saben que es imposible", ha recalcado, no sin defender que la Junta ha destinado más de 5,4 millones a esta vía en los últimos años y ha ejecutado "más de 60 intervenciones en carreteras de la provincia con una inversión que supera los 116 millones".

Por todo ello, el portavoz del PP ha mostrado su pesar "por el uso, una vez más, de la Diputación de Jaén por parte del PSOE como arma arrojadiza" contra el Ejecutivo autonómico.