El PP de Jaén pide “lealtad” al alcalde de la ciudad porque “solo coordinados” podrá echar a andar el tranvía

El secretario general y diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios, ha dicho este sábado que "si tanta urgencia tiene el alcalde de la ciudad, Julio Millán (PSOE), por poner en marcha el tranvía, lo primero que tiene que hacer es aprobar un presupuesto en el que se recoja la dotación necesaria para asumir el 25% que le corresponde para su puesta en marcha", por lo que le pide "lealtad" porque "solo coordinados" podrá echar a andar el proyecto.

Según expone en un comunicado el popular, ambas administraciones están trabajando de forma coordinada para aprobar el convenio del tranvía, por lo que "Millán sabe perfectamente que por parte de la Junta de Andalucía se está haciendo todo lo necesario, incluido consignar una partida de 1,6 millones para asumir su 75%, y no podemos decir lo mismo del ayuntamiento".

Por tanto, Palacios die que "en vez de cartas lo que el alcalde debe enviar a la Junta para demostrar su compromiso es el acuerdo que refleje que en el presupuesto municipal hay consignación para asumir el 25% del coste de la puesta en marcha". Están los socialistas "muy enfrascados en salir un día sí y otro también" pidiendo el convenio, cuando "aún no han hecho su trabajo" o, al menos, desconoce que exista la consignación del Ayuntamiento. Así, le ha recordado a Millán que "no se puede poner a exigir nada cuando él es el primero que no cumple".

El dirigente popular se ha preguntado "cómo pueden los socialistas ser tan poco coherentes", pues "antes de pedir hay que cumplir porque si el ayuntamiento de Jaén no aporta su 25%, habrá mucho convenio firmado pero faltará el dinero municipal para poner en marcha el tranvía".

Una infraestructura que, como recuerda Palacios, han heredado los jiennenses por la "calamitosa política socialista" del mandato municipal 2007-2011, así que "ya está bien de que venga el PSOE con exigencias al gobierno de Juanma Moreno (PP) porque es el único que está tratando de darle solución a otro de los desastres que cometieron los socialistas en esta provincia y que costó 120 millones de euros".

Precisamente porque el compromiso de la Junta es poner en marcha el tranvía, "continuemos todos trabajando de forma coordinada, que no nos perdamos entre guerra de titulares y mantengamos la línea de trabajo establecida hasta ahora, de entendimiento total con el gobierno andaluz", afirma Palacios.

En este sentido, asevera que el gobierno de Juanma Moreno ha hecho "más que nadie" para que el tranvía de Jaén se ponga en marcha, con el simple hecho de asumir el 75%, que le ha supuesto al Ayuntamiento un ahorro de 7,5 millones. Además, le ha aplazado la deuda de 6,3 millones con dos años de carencia. "Así que lo que debe hacer Millán es trabajar con lealtad y asumiendo su responsabilidad para que el tranvía por fin pueda echar a andar".