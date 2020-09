PP de Jaén pide unidad a PSOE y Cs en Diputación y firmar la Declaración Institucional de Andalucía sobre futuro de PAC

JAÉN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén va a pedir a PSOE y Ciudadanos que el pleno del día 1 de octubre apruebe la Declaración Institucional de Andalucía sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y que ya han firmado la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias.

"Esta declaración recoge las principales líneas que desde nuestra comunidad autónoma se plantea para la negociación de la PAC", ha explicado en una nota de prensa el portavoz popular en la Diputación provincial, Miguel Contreras.

En su opinión, "no hay motivos para que ni PSOE ni Ciudadanos se nieguen puesto que son medidas consensuadas con las organizaciones agrarias y que se plantearán desde la Junta de Andalucía al Ministerio de Agricultura para que sean las que marquen el futuro de la agricultura y de las ayudas europeas".

"Confío en que Reyes no anteponga los intereses partidistas y piense que con esta declaración institucional lo único que se pretende es defender los derechos e intereses de nuestros agricultores que con los recortes anunciados van a perder casi 300 millones de euros", ha apostillado.

Afirma que la provincia de Jaén es la segunda más afectada, detrás de Sevilla, con "un recorte de 284 millones de euros". Desde el Partido Popular de Jaén, se entiende que es el "momento de la unidad y por eso los grupos de la Diputación deben mostrar su apoyo a unas medidas y a unas posiciones que son las que han reivindicado las organizaciones agrarias".

En esta línea, el diputado popular ha pedido que la institución provincial "dé ejemplo de unión y demostremos que es posible ponernos todos de acuerdo cuando el objetivo es el interés general". Para Contreras, el olivar y la agricultura jiennense "no pueden esperar más y nos están pidiendo unidad en nuestra actuación y esta declaración institucional puede ser el punto de partida".

El texto recoge las líneas de actuación que han marcado las organizaciones agrarias y tendría que ser "la base para que Planas defienda en Europa los intereses de España y Jaén". El dirigente popular ha señalado que "entramos en los meses decisivos para el diseño de la futura PAC y debemos actuar todos con unión, coherencia y coordinación", tras incidir en que el sector agroalimentario en la provincia de Jaén es "esencial para su economía, el empleo y el equilibrio territorial·.

"Somos una provincia rural, con muchos trabajadores que dependen del campo y que se merecen que los políticos nos pongamos de acuerdo a la hora de velar por sus intereses, más aun después de haber demostrado estar a la altura de las circunstancias durante la pandemia, garantizando el acceso de la ciudadanía a alimentos seguros, asequibles, nutritivos y en cantidades suficientes", señala.

Ante la realidad de la provincia de Jaén y de Andalucía, desde el Partido Popular se cree que la futura PAC debe continuar contribuyendo a mantener un sistema agroalimentario "diverso, generador de empleo, fijando población, fomentando la innovación, y es por eso que rechazamos tajantemente el recorte del diez por ciento en términos reales del presupuesto de la PAC en el nuevo Marco Financiero".

"No creemos que ni PSOE ni Ciudadanos puedan estar a favor de este recorte por lo que nada tendrán que decir en contra de esta declaración que espero firmen de cara al próximo pleno de la Diputación. No se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo el presupuesto", ha dicho Contreras.

Por eso, y tal como señala que lo han manifestado las organizaciones agrarias, las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria "real y efectiva". Afirma que no deben introducirse criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades económicas pero para los que la agricultura y ganadería suponen un complemento de renta.

Desde el Partido Popular de Jaén, ha manifestado el portavoz popular, "se ha trabajado y se continuará haciéndolo para luchar contra la fuerte despoblación que sufre la provincia".

"Ni Reyes ni el PSOE pueden estar en contra de fomentar nuestro mundo rural y para ello la PAC debe ser una herramienta útil para contribuir a apoyar la modernización de las explotaciones y las infraestructuras, especialmente el regadío, el aumento del valor de nuestras producciones mediante la mejora de la transformación y la comercialización, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización, la formación y el asesoramiento, permitir el relevo generacional y el fomento de la participación de las mujeres en el sector agroalimentario", insiste.

Para el popular, son medidas que "por coherencia hay que apoyar desde todas las instituciones, y la Diputación no puede ni debe quedar al margen por lo que no vemos ningún motivo para no firmar esta Declaración Institucional y dar ejemplo de unidad porque es lo que nuestros agricultores merecen y nos exigen".

De hecho, ha apuntado el también coordinador general del PP de Jaén, "no podemos permitir que con la PAC aceptada por Sánchez y Planas lleguen casi 300 millones de euros menos, porque no se lo merecen nuestros agricultores".

Agrega que 2020 está siendo "muy difícil para los agricultores y ganaderos, un sector económico muy amplio en nuestra provincia, y lo que les quedaba es que, además de los aranceles de Estados Unidos, de la crisis de precios y de la incertidumbre del Brexit, el gobierno de España y Planas permitieran un recorte de la PAC, por eso es necesario que a nivel provincial los políticos unamos la voz y digamos basta al ensañamiento que se está teniendo con ellos".