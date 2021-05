El PP de Jaén presentará por vía de urgencia en el pleno de Diputación una moción de rechazo a los indultos del 'procés'

JAÉN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha anunciado que presentará por vía de urgencia en el pleno de la Diputación de este martes una moción para rechazar los posibles indultos del Gobierno a los líderes del 'procés' catalán.

"Debemos decir que no estamos a favor de conceder indultos a aquellos que han intentado romper la unidad de España y que ni siquiera están arrepentidos de ello, es más, volverían a hacerlo y, por tanto, no cumplen los requisitos para que les sean concedidos los indultos", ha afirmado este lunes el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, quien ha comparecido junto al portavoz y la viceportavoz del PP en la Diputación, Miguel Contreras y María del Mar Dávila.

Según ha explicado, el PP presentará esta moción en las administraciones donde tengan representación porque "es necesario luchar contra una decisión totalmente arbitraria". A su juicio, supone "un pago político que se certifica aún más con la reforma para rebajar las condenas del 'procés'.

"No se trata de cerrar fracturas, sino de pagar facturas", ha indicado, no sin expresar su confianza en que se pueda presentar la moción por la citada vía, "tal y como permite el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales".

Esta propuesta se sumaría a las dos mociones que los 'populares' habían registrado para su debate en el pleno de este martes. Una ante el "atraco" que supone la dotación de riego aprobada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y otro para pedir un nuevo sistema de financiación local que sea consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

DOTACIÓN PARA RIEGO

Sobre la relativa a la CHG, Contreras ha criticado que el Organismo de cuenca aprobó, "desoyendo a las organizaciones agrarias", un volumen de agua para desembalsar en esta campaña de 925 hectómetros cúbicos. "En esta decisión el gran perjudicado es el olivar ya que se le autoriza únicamente 900 metros cúbicos por hectárea", ha dicho, no sin defender un cambio en la asignación de dotación de riego e incrementar el volumen de agua del que se pueda beneficiar el olivar y el algodón de la provincia.

Junto a ello, ha lamentado que los agricultores jiennenses llevan años sufriendo una "discriminación absoluta" frente a los de otras zonas. "El PP no pretende abrir guerras con otros territorios de Andalucía, pero no entendemos porqué el agricultor jiennense tiene que pagar un canon del agua que otros no pagan o porqué aquí sí debemos tener un control del uso del agua y no es así en otros territorios", ha señalado.

Así las cosas, ha solicitado "algo que es de justicia": establecer un sistema de tarifa volumétrica que permita el control efectivo de los caudales de cada concesión y la obligatoriedad de pagar el canon del agua para todos. Ha exigido, además, adoptar las medidas necesarias "para poner de una vez en funcionamiento tanto la presa de Siles como la balsa de Cadimo".

Por su parte, la viceportavoz del PP en la Diputación ha informado sobre la otra moción. Pretende instar al Ministerio de Hacienda a que de forma urgente modifique el sistema de financiación local que nazca fruto del diálogo y el consenso de la FEMP y dé respuesta a las necesidades de los entes locales. También reclamará al Gobierno central que atribuya la gestión del 14 por ciento de los fondos europeos de reconstrucción asignados a España a las entidades locales.

"Somos la administración cercana, la que conoce los problemas de nuestros vecinos y a la que buscan para encontrar solución y para ello es necesario que dispongamos de financiación", ha manifestado Dávila, quien ha insistido en la necesidad de dotar a los ayuntamientos de un sistema de financiación "justo". De ahí que el PP también instará a la Diputación a aprobar un plan de apoyo a municipios para 2021 dotado con 16 millones de euros financiado con remanentes de tesorería.