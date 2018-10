El PP de Jaén sella un acuerdo de integración con los críticos tras la salida de sus filas cinco alcaldes

Publicado 13/02/2018 14:58:36 CET

JAÉN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PP en Jaén ha alcanzado un acuerdo de integración con el sector crítico después de casi nueve meses de enfrentamiento tras la celebración en mayo de 2017 del congreso provincial en el que salió elegido Juan Diego Requena como presidente de los populares jiennenses, frente al derrotado alcalde de Porcuna, Miguel Moreno.

En el camino se quedan cinco alcaldes, los de Porcuna, Albanchez de Mágina, Cárcheles, Aldeaquemada y Castellar, que han abandonado desde el pasado mes de enero el PP por las diferencias con la dirección provincial que salió del congreso.

En el caso del de Castellar, Gabriel González, todavía no ha hecho efectiva su renuncia en el Ayuntamiento donde no ha pedido el paso al grupo de no adscritos. También ha supuesto para el PP la pérdida de dos diputados en la Diputación provincial ya que dos de las actas corresponden al alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, y al de Cárcheles, Enrique Puñal.

El acuerdo ha contado con el beneplácito del presidente del PP-A, Juanma Moreno, que ha acudido a la capital jiennense para "escenificar" en una foto el punto y final a las discrepancias en el seno del partido.

Según ha explicado el representante del sector crítico, Jesús Estrella, lo acordado pasa entre otras cuestiones por la incorporación al comité ejecutivo de 47 personas, y al comité de dirección de seis vicesecretarios más un vicesecretario general adjunto.

Además, se incluye el compromiso del actual presidente provincial, Juan Diego Requena, de defender y apostar por la fórmula de un militante, un voto de cara a la celebración de próximos congresos tanto provinciales como locales.

También se recogen medidas e iniciativas encaminadas a profundizar en una mayor democracia interna del partido con la presencia de los 97 municipios de la provincias y también de los militantes y afiliados a la hora de tomas decisiones sobre cuestiones importantes tanto a nivel orgánico como provincial.

"Es un día especialmente significativo para el PP de Andalucía y para el PP de Jaén", ha dicho Juanma Moreno en una comparecencia ante los medios realizada ante la sede del PP de Jaén. Y lo es porque "hoy se ha escenificado un acuerdo de carácter político, personal y humano en el seno del PP de Jaén".

Ha señalado que el PP es "un partido político vivo, que a diferencia de otros somos un partido que tiene pasiones y que muchas veces se han discutido y ha habido ángulos de visiones distinto e incluso maneras de entender la propia política".

Sin embargo, con el acuerdo en la mano surge "un objetivo común" que es "poner a Jaén por encima de cualquier interés personal incluso partidista" y situar al Partido Popular como "referencia de alternativa única y viable para que Jaén tenga un futuro más prometedor, con más prosperidad y lógicamente con más oportunidades para los vecinos y los ciudadanos de Jaén".

Ha indicado que el acuerdo es "fruto de mucha madurez política, de mucha generosidad y de saber entender que por encima de las legítimas discrepancias que hay algo más importante que es el proyecto político que nosotros representamos". Asimismo, ha defendido que su formación representa "un futuro mejor para muchos jiennenses" y en el PP "no tenemos derecho a decepcionarlos".

El presidente del PP-A ha lamentado "con tristeza" que "algunos compañeros hayan abandonado el partido", pero ha subrayado que "a partir de ahora toca trabajar por el objetivo fundamental que no es otro que generar una mayoría social entorno a este proyecto político".

Ha señalado que "los conflictos en los colectivos humanos son normales" y también en el seno del PP porque "no somos un partido monolítico ni de dogma de fe, ni donde a través de la administración pública se compren voluntades".

Para Moreno, los cinco alcaldes que abandonan el PP "han tomado la decisión errónea de irse", pero ha señalado que se trata de una decisión "legítima y respetable". "Lamentamos esa pérdida, pero el partido tiene que seguir trabajando y funcionando", ha apuntado Moreno, al tiempo que ha destacado que el PP es "un partido muy fuerte, que ha ganado elecciones y con honda sintonía con los intereses de la ciudadanía". Lo que toca a partir de ahora, según Moreno, es "trabajar juntos y cohesionados".

Por su parte, el presidente provincial, Juan Diego Requena, ha señalado que el acuerdo marca "un punto y seguido en la historia del PP" y ha dicho que el resultado es que "todas las sensibilidades tanto provinciales como de la capital se han unido en un acuerdo que es una declaración de intenciones de mirar al futuro".

Ha manifestado que los nueve meses transcurridos desde el congreso provincial "nos ha servido para aprender, para poner los pies en el suelo, recoger todas las sensibilidades y opiniones, y a partir de ahora construir de manera conjunta un mejor partido" que tiene como meta "conquistar las instituciones" y evidenciar una formación que puede ser "muy útil" a la ciudadanía si es capaz de hacer lo que ha hecho, que no es otra cosa que "centrarnos en lo que nos une y olvidar las diferencias".

Por ello, el primer paso del fin del conflicto va a ser "ampliar la dirección provincial con aquellas personas que deberían estar y no están". Sobre la posibilidad de que haya marcha atrás para los alcaldes y demás cargos que han abandonado el partido, Requena ha señalado que "en esta casa todo el mundo tiene cabida y por tanto es recuperable todo el mundo".

"Lamento profundamente que aquellos que compartieron una vez ideas, idearios y carné político hoy no estén", ha dicho Requena y ha reiterado que "las puertas de esta casa están abiertas a todo el mundo que quiera venir con vocación de servicio público".

En relación con la demanda interpuesta por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, contra el PP de Jaén por la forma que se desarrolló el congreso provincial, Requena ha indicado que está presentada a título individual por una persona por lo que "acudiremos a la audiencia previa y después al juicio si corresponde e intentaremos ganarlo como no puede ser de otra manera".

El que fuera alcalde de Andújar y ahora portavoz de los críticos, Jesús Estrella, ha declarado que tras el acuerdo alcanzado hay "sentimientos encontrados" ya que por una parte hay "satisfacción por un acuerdo necesario para normalizar la vida del PP", pero también hay "tristeza porque hay compañeros y compañeras que no están con nosotros". Así, ha reconocido "la valía" y "el trabajo" en favor del PP de aquellos que han abandonado la formación y que "siempre serán alma política de este partido".

Dicho esto, Estrella ha señalado que el acto de este martes ha sido la ratificación de "un acuerdo que se sustenta en la confianza mutua, que no deja de ser un compromiso mutuo y que no es un cheque en blanco" ya que "es un compromiso que hay que ratificar y alimentar día a día". En este punto, ha remarcado que "las palabras tienen que implementarse con hechos, con decisiones y con actos y eso es lo que nos corresponde a todos".

Asimismo, ha señalado que lo pactado tiene que ir encaminado a "profundizar en la democracia interna del PP" y a lograr que "el congreso sea asambleario". Para Estrella, "el PP abre una nueva etapa" y "sale fortalecido con la incorporación de los nuevos compañeros y es quizás la mejor radiografía de la sociedad jiennense".