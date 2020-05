El PP lamenta que el PSOE de Granada salga "en defensa de Pedro Sánchez", a pesar del "continuo agravio" a la provincia

GRANADA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas ha criticado este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "castigado nuevamente a la provincia de forma injusta y arbitraria", impidiendo el paso a la fase 2, y ha lamentado que los socialistas provinciales salgan "en defensa de Sánchez", a pesar del "continuo agravio" a Granada.

En un comunicado, Rojas expone que el presidente actúa "con la defensa cómplice del PSOE que encabeza José Entrena que, lejos de levantar la voz y defender los intereses de la provincia, ha salido en apoyo a la gestión de Sánchez, a pesar de la nula transparencia".

"Resulta incomprensible que el secretario general del PSOE, José Entrena, se muestre de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno de Sánchez y que afirme "fiarse del criterio de los expertos", detalla Rojas, quien remarca que el cambio de fase "no puede basarse en una cuestión de fiarse o no, si no en informes técnicos sólidos como los que ha presentado la Junta de Andalucía al Gobierno y que han sido rechazados sin ninguna explicación".

Así, Rojas exige una "rectificación urgente" al Gobierno de España. De hecho, junto al también diputado nacional del PP Pablo Hispán ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para conocer "en base a qué criterios científicos siguen haciendo que Granada vaya un paso por detrás en esta desescalada" y reiterar la petición para que la provincia pase a la fase 2.

El diputado nacional del PP ha reprochado al Gobierno de Sánchez "el daño reputacional" que hace a la provincia de Granada, haciendo "caso omiso" a los informes técnicos que le ha remitido el Gobierno autonómico y que a su juicio reflejan que Andalucía al completo puede pasar el lunes a la fase 2.

Sin embargo, "contemplamos nuevamente como otros lugares con peores indicativos sí han pasado de fase mientras Sánchez está empeñado en que Andalucía evolucione a dos velocidades distintas". "Es inconcebible", apostilla.

El diputado granadino insiste en que "Sánchez está causando un grave perjuicio a la economía, puesto que está dejando entrever que Granada no está preparada para avanzar en la desescalada cuando no es así".

En este sentido, manifiesta su preocupación respecto al impacto de las decisiones del "desgobierno" de Sánchez en el sector turístico y en la economía, y pide al Gobierno que "deje de generar desconfianza y poner obstáculos a los empresarios, al sector turístico y a los sectores productivos, que están haciendo un gran esfuerzo para salvar empleos y negocios".

"Cuando lo que necesitan es un gobierno eficiente, cercano y sensible, lo único que se encuentran es un muro, imprecisiones, mentiras y agravios", apostilla.

"Granada y Andalucía no se merecen a un presidente que mienta y que nos dé la espalda continuamente para pagar sus favores a independentistas y pactar con proetarras", prosigue Rojas, asegurando que no van a consentir que Pedro Sánchez les relegue "al furgón de cola" ni que ponga en peligro la economía y la prosperidad de la provincia.