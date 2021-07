PP-A lamenta que Sánchez venga "con las manos vacías": "Solo pretende apoyar a su sucursal que se llama Espadas"

JAÉN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del Partido Popular andaluz, Yolanda Sáez, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, venga este sábado a la Comunidad "con las manos vacías", ya que considera que "solo pretende

apoyar a la sucursal que tiene y que se llama Juan Espadas", el alcalde de Sevilla y candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

"Ni más vacunas, ni la financiación justa, ni los fondos europeos. Sánchez no viene a ayudar a los andaluces sino a dar el espaldarazo a su sucursal sanchista, que son el PSOE andaluz y Juan Espadas", remarca Sáez en un comunicado. Asegura que son "las mismas caras de siempre que tanto han perjudicado a Andalucía, y que se ponen la camiseta de Sánchez en lugar de la de Andalucía para decir sí bwana a todo lo que dice Sánchez".

Lamenta que la hoja de ruta de Espadas "sea la misma" que tiene Sánchez, mencionando "más impuestos, más confrontación y desprecio a los andaluces y a las necesidades reales de los ciudadanos". "Espadas es puro PSOE. Mucho ruido y mucha foto pero nada que beneficie a los intereses de Andalucía", afirma.

Además, ha criticado la "pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez" dado que "a día de hoy no ha dado ni un euro" para el sector agrario ni para los ganaderos afectados por la pandemia. Por el contrario, considera que el gobierno andaluz de Juanma Moreno "ha hecho llegar al bolsillo de 11.145 agricultores y ganaderos, así como a 500 empresas de los sectores agrario, ganadero, acuícola y agroindustrial un total de 44,8 millones de euros".

También, ha destacado que "el gobierno de Moreno ha logrado frenar el giro de 180 grados planteado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para la Política Agraria Común (PAC) a base de trabajo, informes y estudios, por lo que el peso del campo andaluz ha evitado una tasa plana que sería muy perjudicial para nuestra tierra".

En ese sentido, precisa que el "gobierno del cambio pelea por nuestra tierra y lleva el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras porque se nos escucha en Europa". Por contra, considera "lamentable" que "el Gobierno de España no escucha a Andalucía" y asegura que "no se va a permitir que Sánchez nos perjudique más".

Insiste en que "el arduo trabajo de Moreno y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, han logrado que se respete el peso del sector en Andalucía". Así, ha destacado que se ha logrado una amplia definición del agricultor activo, el mantenimiento de los derechos históricos, la aplicación de un proceso de convergencia paulatino hasta un máximo del 85 por ciento en 2026, así como limitar "la agresiva reducción de regiones inicialmente planteada por el ministro".

Destaca también que los ecoesquemas son una nueva herramienta en la PAC que vincula el 23 por ciento de las ayudas directas a la aplicación de medidas medioambientales.

"Ahí nos jugamos un montante muy importante para nuestra comunidad. Por ello, a propuesta de Andalucía se va a producir una nueva reunión más técnica para tratar más específicamente este tema el próximo 21 de julio y el resultado de esta reunión se volverá a debatir en la próxima conferencia sectorial programada para final de septiembre, principios de octubre", anuncia Sáez.

Concreta que "hacer los ecoesquemas por regiones productivas es la propuesta de Andalucía". "Estamos convencidos que no es tan importante el número final de estos, si no su desarrollo, convirtiendo los ecoesquemas en una posibilidad y no en un problema", concluye.