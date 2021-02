El PP pedirá en la Diputación de Jaén que se regularice el riego en 50.000 hectáreas de olivar de la provincia

JAÉN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén defenderá en el próximo pleno de la Diputación provincial una moción con la que quiere instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la "urgente regularización de las 50.000 hectáreas de olivar pendientes de resolver en la provincia".

Así lo ha explicado este sábado en una nota el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Contreras, quien ha señalado que, con esta iniciativa, el partido quiere que se tengan en cuenta "de una vez por todas las reivindicaciones históricas del sector olivar, asociaciones agrarias y comunidades de regantes", y que el Ministerio de Transición Ecológica las incluya en el próximo Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.

Igualmente, el PP considera que la Diputación debería impulsar los procesos para que el campo jiennense pueda hacer uso de las aguas tratadas por las EDAR. Según ha apuntado Miguel Contreras, el presidente de la institución provincial, Francisco Reyes, "tiene mucho que hacer y mucho que decir en defensa del olivar, y el olivar se defiende con acciones no con palabrería que queda luego en nada".

El representante 'popular' ha lamentado el "absoluto abandono" en el que, según ha criticado, tiene sumido el PSOE al olivar, "siendo éste el principal medio de vida de la provincia de Jaén", con una producción media de más de 500.000 toneladas de aceite en la provincia, es decir, "más que Grecia, Italia y Portugal juntas".

"Pero el olivar, ese cultivo milenario que nos hace únicos en el mundo, necesita agua, y para ello es necesario que desde el Gobierno de España se adopten los mecanismos oportunos para disponer de ella, ya que, siendo cabecera de la cuenca del Guadalquivir y con una capacidad de embalse del 30% de toda la cuenca, el agua destinada a riego es bajísima", según ha abundado Miguel Contreras.

Ha defendido además que "nuestros olivareros, con preocupaciones constantes como los precios del aceite, la reducción de la PAC o los aranceles, tienen además que estar cada año luchando por el riego extraordinario porque la CHG se niega a regularizar el riego en 20.000 hectáreas de la provincia", aunque en realidad "son 30.000 las que ahora mismo tienen iniciados sus trámites administrativos para poder beneficiarse del agua de la cuenca", según remarca el PP.

Miguel Contreras ha considerado "lamentable que el gobierno del PSOE y Podemos tengan a los olivareros asfixiados y sin agua para regar, después de haber hecho importantes inversiones en sus exportaciones".

Tanto así, según ha dicho el dirigente 'popular', que el año pasado tuvieron que esperar a julio para poder regar, "una situación desesperante e injusta por la que el señor Reyes, presidente de la Diputación, tendría que hacer algo, debe hacer algo, porque es así como se trabaja por una provincia, preocupándose por los problemas de su gente y no solo por presumir de remanentes a final de año", según ha advertido.

"Reyes debería tomar ejemplo, porque podemos ver como otros cultivos como el arroz en Sevilla, o incluso el olivar en Córdoba, sí han logrado regularizar su situación y mientras, como siempre, Jaén a la cola", ha lamentado el portavoz 'popular'.

Ha agregado que, en definitiva, desde el Partido Popular de Jaén "queremos que el señor Reyes y la Diputación muevan ficha, peleen por lo que es justo, escuchen a las asociaciones y comunidades de regantes que han hecho aportaciones y propuestas a la revisión del Plan Hidrológico, y exija a su jefe (Pedro) Sánchez que acabe con una reivindicación histórica de los regantes jiennenses".

Además, el presidente de la Diputación, según ha apostillado Contreras, también puede coordinarse con las administraciones locales con EDAR para que los agricultores puedan hacer uso de las aguas tratadas.

GESTIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

Por otro lado, el PP de Jaén defenderá en el próximo pleno de la Diputación otra moción con la que pretender instar al Gobierno de España a que "reconozca la capacidad de gestión" de las entidades locales y aumentarles el porcentaje de los fondos europeos de recuperación asignado.

Miguel Contreras ha afirmado que "el Gobierno socialista-bolivariano se ha empeñado en desmerecer y saquear a las entidades locales, como ha demostrado con el último real decreto aprobado con el apoyo de Bildu y la abstención de Vox gracias al cual se concentra en el propio Gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación de la UE".

"Una falta absoluta falta de lealtad con las entidades locales contra la que el señor Reyes no ha dicho nada, no ha alzado la voz, siendo él presidente de la Diputación y estando obligado a defender los intereses de los ayuntamientos de esta provincia, no de los suyos propios", según ha aseverado el portavoz 'popular'.

Desde el PP consideran que, "ante este nuevo ataque del PSOE, que se suma a los intentos del pasado verano por robarles sus remanentes de tesorería o a fondos que nunca llegan como los 3.000 millones para luchar contra la Covid", Francisco Reyes "no puede seguir de brazos cruzados, por lo que no puede más que votar a favor de esta moción que solo solicita algo que es de justicia", según ha aseverado Contreras.

En concreto se insta a acordar que las entidades locales participen de forma directa de los fondos de recuperación con al menos un 14,6%, es decir unos 20.000 millones de euros, a fijar el reparto en el primer trimestre de este año, y "condenar formalmente la postura del PSOE en el Senado", pues "cabe recordar que los socialistas afirmaron que los ayuntamientos no tenían ninguna capacidad de gestión", algo "intolerable", según ha relatado Miguel Contreras.

Asimismo, el PP de Jaén solicitará la creación "de manera urgente" el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones de euros "que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el 2020", y presentar "un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que incremente la participación en los ingresos del Estado de las entidades locales en una cuantía suficiente para compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo".