PP pide al Gobierno que desarrolle un Plan Estratégico Nacional de apoyo a impulso a la industria aeronáutica

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Teresa Ruiz Sillero, ha pedido a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que el Gobierno desarrolle "un Plan Estratégico Nacional de apoyo e impulso a la industria aeronáutica". "Queremos un compromiso con Andalucía y con el sector aeronáutico en el que están en juego muchos puestos de trabajo y es un sector vital", ha remarcado.

Del mismo modo, la senadora del PP ha asegurado que son necesarios diversos contratos en el sector de la Defensa y "desde el PP pedimos inversiones en la industria de la seguridad nacional", y ha afirmado que "el Partido Popular estará al lado de los trabajadores, para que no pierdan su puesto de trabajo por falta de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ruiz Sillero se ha referido así en su pregunta a la ministra de Hacienda, María

Jesús Montero, "sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mantener el empleo del sector aeronáutico en Andalucía". En su intervención, la portavoz de Trabajo de los populares en la Cámara Alta, ha recordado que la empresa Airbus ha planteado 630 despidos en España hasta finales de 2021, el segundo país europeo más afectado.

"El grueso de los despidos se concentran en Andalucía, entre las plantas de

Sevilla y Cádiz unos 400 despidos, pero tampoco quiero olvidarme de las

factorías de Getafe e Illescas afectadas por los despidos", ha remarcado.

Igualmente, Ruiz Sillero ha indicado que, ya que como ministra de Hacienda no tiene competencias ni en empleo, ni en industria, ni en defensa, solo puedo

presuponer, ya que es la persona que tiene la llave del dinero, "que se va a

comprometer en nombre del Gobierno a contratar proyectos que fortalezcan la

industria aeronáutica en Andalucía y así facilitar la creación de empleo", ha

referido Ruiz Sillero.

"Es un sector estratégico y tenemos que hacer como Alemania y Francia, que

no abandonan este sector, ha insistido Ruiz Sillero, tras lo cual ha recordado

que, actualmente, la empresa Airbus tiene en España más de 13.000 empleados y más de 3.000 de ellos, en Andalucía; y eso sin contar con la industria auxiliar que sería la segunda perjudicada por esa falta de inversiones del Gobierno", ha explicado la senadora andaluza.

"Me acuerdo también del futuro de los jóvenes que actualmente se están

formando en la FP Dual y al que se le está negando su futuro; no sólo hablamos de los despidos que se producen hoy, sino de los que se perderán en los próximos años y sobre todo, los que no se van a crear", ha puesto dicho Teresa Ruiz Sillero.

"Me extraña que siendo tan andaluza como yo, prefiera pagarle y agachar las

cabeza ante las presiones-chantajes de los gobiernos catalanes y vascos y en cambio, le niegue a Andalucía hasta el pan y la sal. Reivindicaremos lo que

es de los 8 millones y medio de andaluces", ha reseñado.

Para terminar, Teresa Ruiz Sillero ha reclamado a Montero "las inversiones

que Andalucía se merece", tras lo cual, ha preguntado a la ministra "cuándo

nos va a pagar los 530 millones de euros del IVA, que es un dinero de los

andaluces".