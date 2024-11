PP-A pide a la oposición "seriedad y rigor" ante el debate del Presupuesto y abandonar el "tacticismo"

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha pedido este viernes a los partidos de la oposición "seriedad y rigor" ante el debate, en el Parlamento, de los Presupuestos de la comunidad de 2025 y que abandonen el "tacticismo" para que se pueda seguir "construyendo la Andalucía del futuro".

En rueda de prensa, Repullo ha indicado que abordar el debate de los Presupuestos con seriedad es "trazar objetivos, estrategias y garantizar un futuro a nuestra gente", y ha señalado que Andalucía avanza hoy, con una gestión "con transparencia, rigor y escuchando a la ciudadanía".

Ha indicado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí escucha al resto de partidos y a la ciudadanía y ofrece unos Presupuestos para que la comunidad siga avanzando. En cambio, según ha señalado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ni tiene" Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 "ni les interesa el diálogo".

"La ausencia de presupuestos generales costará mil millones de euros a Andalucía, un dinero que se quedará, de nuevo, en el limbo del sanchismo, donde descansan también las promesas incumplidas y los fondos europeos no ejecutados", ha indicado.

Repullo ha defendido que, no obstante, "Andalucía tiene músculo financiero, gracias al ejercicio diario de la gestión eficiente, que no es sólo recaudar, sino emplear con cabeza y corazón esos recursos, primando, como no puede ser otro modo, los servicios públicos".

Por el contrario, Repullo ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez siente una auténtica voracidad fiscal, porque cada vez recauda más, pero cada vez gasta peor, con opacidad y sin presupuestos".

Repullo ha denunciado que las comunidades autónomas son, en este momento, las encargadas de "ir taponando los agujeros que van hundiendo el barco del Gobierno de Pedro Sánchez": "Donde él no llega, por incapacidad y dejadez, llegan las comunidades autónomas".

Ha señalado que, en 2025, Andalucía va a contar con "el mayor presupuesto y el más social de su historia" y es "realista, expansivo y comprometido".

"Las prioridades del Gobierno de Juanma Moreno son un 45% más en educación, lo que significa más profesores e más institutos; un 55% más en salud, es decir, más profesionales sanitarios y más centros de salud; un 101% más en Fomento, más vivienda y más carreteras, y un 65% más en inclusión, donde está incluida la dependencia", ha señalado.

En definitiva, según el dirigente popular, unas cuentas que evidencian "más compromiso, más responsabilidad y más recursos que la Andalucía del PSOE".

Ha recalcado que las cuentas de 2025 representan "mejores servicios públicos, más inversión, mejor gestión y más garantías para los andaluces, así como la tranquilidad de saber que Andalucía tiene sus cuentas y tiene su mapa de progreso". "Frente al ruido del socialismo, está la mesura y la gestión del Partido Popular", ha dicho.

En relación con tragedia que ha sufrido Comunidad Valenciana como consecuencia de la dana, Antonio Repullo ha denunciado que el "el último capítulo de ignominia" de Pedro Sánchez ha sido "condicionar las ayudas a Valencia a los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado".