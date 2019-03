PP-A pide presidir la comisión de la Faffe y ve "bastante probable" que comparezcan Chaves, Griñán y Díaz

Publicado 13/03/2019 13:15:24 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A va a reclamar la presidencia de la comisión de investigación que se ha creado en la Cámara andaluza sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha considerado "más que probable" que tengan que comparecer en la misma los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, "para ver dónde está la responsabilidad última".

Así lo ha indicado el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, quien ha informado de que la Mesa del Parlamento empieza este miércoles a poner "fecha y hora" para el arranque de esta comisión de investigación y que seguramente la semana que viene se abra el plazo para la propuesta de miembros.

Nieto ha dicho que su grupo quiere que esta comisión sea "distinta" a las celebradas con anterioridad y que "se cerraron en falso por distintos motivos" y que ha llegado el momento de que la presida el PP-A. Según ha precisado, su partido no ha presidido ninguna y sí formaciones como PSOE, Cs e IU.

"Tiene que presidirla quien ha liderado la búsqueda de la verdad", ha afirmado el dirigente 'popular', quien preguntado sobre el hecho de que Cs también reclamara la presidencia y asegura que su partido "no tiene mochilas", ha dicho que no van a permitir que nadie diga que el PP-A "no está legitimado".

Así, tras insistir en que están "más legitimados que nadie", Nieto se ha mostrado convencido de que todos los grupos reclamarán la presidencia de la comisión. Si bien, ha indicado que hablarán con Cs, socio de gobierno, y que esperan que puedan alcanzar un acuerdo en esta materia.

"No nos consideramos mejores que nadie, pero tan bueno como el mejor", ha sostenido Nieto, quien ha destacado que el PP-A está personado en esta causa judicial y que fue ha dedicado "todas sus energías y muchos recursos para que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido con los fondos públicos".

Así, ha subrayado que los 'populares' fueron los primeros en denunciar el caso Mercasevilla y que "de esa madeja se han ido desprendiendo otros hilos que ahora se investigan en distintos juzgados". Según ha señalado, una cosa son las responsabilidades judiciales y otras las políticas, que son las que se pretenden dilucidar en esta comisión.

Nieto, que ha destacado que es la primera vez que se celebra una comisión de investigación en el Parlamento andaluz con un "gobierno distinto" y también la primera que se solicita por parte de un gobierno, se ha mostrado convencido de que este órgano va a servir para dar luz a lo ocurrido y se va a convertir en uno "de los ejes básicos" de esta legislatura.

Junto a ello, ha indicado que la Faffe no es una de las piezas "más sustanciosas" en el entramado de los fondos de empleo, pero sí donde se ha dado "la peor forma de mal uso" de dichos fondos. Como se recordará, se han utilizado tarjetas de crédito vinculadas a la Faffe en prostíbulos.