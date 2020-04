PP-A pide a Sánchez "coordinación y apoyo” Junta y demanda a la oposición no poner "trabas" al consenso

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "más claridad, coordinación y apoyo a los gobiernos autonómicos", especialmente al Ejecutivo andaluz, para la volver a la actividad". Ha reprochado al presidente español el "desconcierto" e "incertidumbre" que generó ayer con su comparecencia tras el Consejo de Ministros.

"Ha generado muchas dudas, como que se hable de la posibilidad de que se actúe por provincias y no por comunidades autónomas; que no se diga con claridad en qué fase estamos en este momento, o cómo y quién decide pasar de una fase a otra", ha dicho Nieto en un comunicado, apuntando que "ahora es más necesario que nunca confiar en los gobierno autonómicos y en el poder territorial que la Constitución Española otorga a las comunidades autónomas".

"Pedimos al Gobierno de España y a Pedro Sánchez más claridad, más transparencia, más coordinación con los gobiernos autonómicos y apoyo a gobiernos como el de la Junta de Andalucía, que es quien tiene que liderar la salida definitiva de la crisis con garantías sanitarias para preservar el empleo, las empresas y tener una salida económica de esta crisis", según ha agregado.

Asimismo, el portavoz popular ha insistido en que Andalucía debe liderar esa 'segunda parte' de la crisis, y subrayó que para ello "es fundamental que unamos esfuerzos" entre las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía. Ha avisado de que no es el momento de "politiqueo barato", por lo que ha pedido a la oposición que "sea generosa y no imponga trabas ni condiciones al consenso", como la exigencia de presidir la comisión parlamentaria, "porque eso no trasciende, no tiene valor ni aporta nada a la sociedad".

A su juicio, tenemos que "demostrar que en Andalucía, donde estamos sabiendo hacer las cosas en materia sanitaria, donde tenemos un gobierno que ha ordenado bien las funciones que se tenían que realizar y donde tenemos unos sanitarios espléndidos a los que le debemos gratitud eterna, también somos capaces de poner encima de la mesa y desde la unidad soluciones a los problemas económicos y sociales que van a venir".

Nieto ha llamado a los partidos a conseguir ese "reto", porque será una "buena noticia para los andaluces que nos pongamos de acuerdo para trabajar todos juntos por sacar a Andalucía también de la crisis social y económica".