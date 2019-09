PP-A pone en marcha el miércoles su maquinaria para las elecciones con la creación del comité de campaña

Publicado 22/09/2019 10:04:40 CET

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Autonómica del PP-A pondrá en marcha el próximo miércoles la maquinaria para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, con la constitución del comité de campaña que se encargará de diseñar las estrategias y organizar los actos para afrontar los comicios, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La reunión de la Junta Directiva se desarrollará en Sevilla, presidida por el presidente del partido y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tiene previsto realizar una intervención ante este órgano, como suele ser habitual.

La constitución del comité de campaña conllevará el nombramiento del coordinador de la campaña de las próximas generales, cuyo nombre aún no ha trascendido. Como se recordará, el coordinador de la campaña para las generales del pasado 28 de abril y para las municipales del pasado 26 de mayo fue el actual vicesecretario general del PP-A, Toni Martín.

Fuentes 'populares' han manifestado que no está previsto que en la reunión se abra debate sobre las candidaturas para los comicios del 10 de noviembre, puesto que su elaboración y aprobación definitiva es una competencia de los órganos nacionales del partido.

Juanma Moreno se mostró partidario el pasado jueves de que se lleven a cabo algunos "ajustes" en las candidaturas del PP para las próximas respecto a las que se presentaron para los comicios del 28 de abril. Señaló sobre posibles cambios en las candidaturas que, aunque la decisión es del Comité Electoral Nacional, él cree que habría que hacer "algunos ajustes" y aprovechar para buscar unos candidatos con "más tirón, que sirvan de refresco, que tengan fortaleza y respaldo social y que impriman una dosis de un poquito de más ilusión y credibilidad".

"Me parece razonable que intentáramos entre todos mejorar algunas listas electorales, con aportaciones de las direcciones regionales y provinciales", dijo el presidente del PP-A, que no concretó si algunas listas de provincias andaluzas se deberían ver afectadas por esos cambios. Insistió en que no se trata de cambiar listas completas, pero "algunos ajustes siempre son buenos y suman".

Como se recordará, en el PP de Huelva hubo un sonado malestar en su momento por la decisión de que Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, fuese el cabeza de lista por la provincia en las pasadas generales de abril, de manera que no es descartable que ahora alguien pudiera plantear el debate sobre su repetición para los comicios de noviembre, según fuentes 'populares. Cortés ya ha expresado su deseo de continuar como diputado.

Hasta ahora la dirección nacional se ha limitado a asegurar que las listas serán similares a las del 28 de abril, aunque necesariamente habrá que hacer modificaciones para cubrir los huecos de los cargos que han renunciado a su escaño para incorporarse a nuevos destinos.

Fuentes de la dirección nacional del PP señalaron que se empezará a hablar de candidaturas cuando se convoquen oficialmente. El presidente del PP, Pablo Casado, pondrá en marcha oficialmente la maquinaria electoral mañana lunes con la reunión del Comité Ejecutivo, donde se nombrará el director de campaña de las generales y se hablará de la estrategia electoral.