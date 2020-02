PP-A reclama "medidas urgentes" para "solucionar los graves problemas" de los agricultores andaluces

JAÉN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha reclamado este lunes desde Jaén "medidas urgentes" para solucionar los problemas que padecen los agricultores andaluces. Lo ha hecho durante su participación en la concentración convocada en la capital para exigir precios justos en origen para el aceite de oliva.

"No se mejora porque no se acierta con las medidas que se toman y también porque no se toman las medidas necesarias", ha indicado Nieto refiriéndose a las medidas anunciadas desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente popular, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en la necesidad de reducir los costes de los agricultores, y ha recalcado que "la medida es urgente porque cada día que pasa perdemos oportunidades para competir mejor".

Nieto ha defendido que la agricultura en general, y el olivo en particular, "tiene un importante aporte ecológico que ayuda directamente en la lucha contra el cambio climático, algo que también debe valorarse en la PAC".

El portavoz popular ha anunciado que su grupo parlamentario, a través de la diputada por Jaén Ángela Hidalgo, debatirá en la comisión de Asuntos Europeos una iniciativa en torno a la PAC exigiendo que haya "unos criterios únicos que favorezcan a Jaén, Andalucía y al conjunto de España".

Igualmente, ha anunciado que el grupo parlamentario popular llevará más iniciativas, tanto al pleno como a las comisiones, con las que se pretender "alcanzar una postura común en la que todos nos partidos nos sintamos cómodos, pero siempre al lado de los agricultores".