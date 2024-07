PP reitera que los fallos del TC sobre los ERE "no absuelven": "PSOE es protagonista del mayor fraude de la democracia"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha advertido que "digan lo que digan los órganos de garantía" en caso de los 'ERE' fue "un gigantesco fraude", tildándolo como "el caso más grande corrupción que ha vivido España en 40 años de democracia".

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Martín ha aseverado que "siete magistrados puesto por el PSOE salvan a dos expresidentes socialistas de la Junta", en referencia a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) conocida este pasado martes de exonerar toda la malversación por la que fue condenado el expresidente andaluz José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos económicos. "Cualquiera podería tener la tentación de pensar que el PSOE se está indultando a sí mismo", ha apostillado.

El portavoz parlamentario del PP andaluz ha hecho hincapié en que ninguno de los condenados por esta causa "ha sido absuelto", resaltando que "los delitos siguen existiendo, y lo vamos a ver en la Audiencia de Sevilla y en el Supremo".

"No se puede engañar desde el Partido Socialista diciendo que aquí no ha pasado nada. Los hechos están probados y la corrupción fue real", ha remarcado, al tiempo que ha reclamado que "en vez de sacar tanto pecho y acusar de cacerías que no existen, deberían guardarse un poco y entender que fueron y siguen siendo los protagonistas del mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía".

Por último, Toni Martín ha advertido que, desde su formación "no nos alegramos de que nadie vaya a la cárcel, una tragedia personal sin límite", pero ha resaltado que en Andalucía "quien la hace tiene que pagarla, por que si no estaremos empobreciendo nuestros derechos y nuestra democracia".