PP-A renueva a seis de sus ocho cabezas de lista al Congreso el 29N con Crespo por Almería y García-Pelayo por Cádiz

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha renovado a seis de sus ocho cabezas de listas para las elecciones generales del 29 de noviembre respecto a las de julio de 2023, situando a la actual eurodiputada Carmen Crespo como número uno por Almería y a la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, por Cádiz.

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado los nombres de los ocho candidatos que encabezarán las listas provinciales al Congreso de los Diputados, "como garantía de hacer llegar la moderación, estabilidad y escucha de la vía andaluza a todos los rincones de España", según se recoge en un comunicado remitido este viernes por el partido.

Se trata de cuatro hombres y cuatro mujeres al frente de las candidaturas, que combinan "la experiencia y juventud, con el objetivo de impulsar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno e iniciar una nueva etapa de ilusión en España", según se indica.

Los comités electorales provinciales han elevado la propuesta al Comité Electoral Nacional del PP, que tendrá que ratificar las candidaturas. El plazo para presentarlas en junta electoral finaliza el lunes 26 de octubre.

Como novedades en los cabezas de lista destacan la eurodiputada y exconsejera del Gobierno de Juanma Moreno, Carmen Crespo, por Almería; García-Pelayo, por Cádiz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, por dicha provincia.

Los otros tres cabezas de lista nuevos respecto a las elecciones generales de 2023 son la senadora Lorena Guerra Sánchez, por Córdoba; el concejal en el Ayuntamiento de Granada y exdiputado autonómico, Jorge Saavedra Requena, por la provincia granadina, y el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho Núñez, por Jaén.

Los únicos que repiten como cabeza de lista respecto a las elecciones de julio de 2023 son el actual vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, por Málaga, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, por Sevilla, ambos diputados nacionales en la última legislatura y exconsejeros del Gobierno andaluz.

En Almería, la cabeza de lista en julio de 2023 fue Maribel Sánchez Torregrosa, que ha sido diputada en esta última legislatura.

Por la provincia de Cádiz, el cabeza de lista en las pasadas generales fue Pedro Gallardo.

Por Córdoba, en 2023, fue Isabel Prieto; por Huelva, Bella Verano, y por Jaén, María Luisa del Moral.