Carlos Rojas, cabeza de lista del PP al Senado por Granada

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GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha designado al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y secretario general del PP provincial, Jorge Saavedra, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Granada mientras que la lista al Senado la encabezará Carlos Rojas, que hasta ahora ha sido diputado por la provincia en la cámara baja.

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, que ha sido diputada nacional en la última legislatura, irá de número dos en la lista al Congreso y le sigue en el número tres Joaquín Camacho, senador en la última legislatura por la provincia de Granada.

La número dos de la lista al Senado es Eva Martín, que ha sido senadora por la provincia de Granada en este último mandato; seguida en el número tres por Pablo Hispán, que ha sido diputado en esta legislatura.

La lista al Congreso la completan en los siguientes puestos, y por este orden, la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba; Gonzalo Mochón; que ocupa una vicesecretaría provincial del partido; la concejal de Almuñécar Beatriz González Orce y el vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Granada, Iván Peral Díaz.