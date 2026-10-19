PP repetiría victoria en Andalucía con Vox al alza y PSOE-A a la baja según el primer sondeo del Centra tras el 17M

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A podría repetir en unas elecciones andaluzas la victoria que consiguió en los recientes comicios del 17 de mayo, con un 41,5% de los votos y entre 52 y 53 escaños, según el barómetro publicado este lunes, 19 de octubre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, que es el primero con datos de estimación de voto que se difunde tras las últimas elecciones autonómicas, y del que se desprende también que el PSOE-A empeoraría sus resultados respecto a aquella cita con las urnas, mientras que Vox los mejoraría.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 11 y 25 de septiembre de este año 2026 a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, que sitúa al PP-A con un número de similar de escaños al conseguido en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, cuando se quedó con 53, a dos de los 55 que otorgan la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, y aventajaría en 22,6 puntos al PSOE-A, que concentraría el 18,9% de los votos y lograría entre 23 y 26 diputados, menos de los 28 conseguidos hace cinco meses.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de mayo y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 16,1% de los sufragios --2,3 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Adelante Andalucía, que volvería a ser cuarta fuerza con el 12,5% de apoyo, 2,9 puntos más que el 17M.

Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,5% de los sufragios --0,2 puntos más que hace cinco meses--, lo que le aportaría entre cuatro y cinco escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Adelante y Por Andalucía mejorarían en votos respecto a los comicios de mayo de 2026, al obtener un 2,3%, un 2,9% y un 0,2% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,1%, y el PSOE-A, un 3,9%.

EL PP-A OBTENDRÍA ENTRE 52 Y 53 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 52 y 53 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 53 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 28 diputados hasta quedarse con una horquilla de 23-26, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 16 y 20 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 15 parlamentarios; mientras que Adelante Andalucía lograría entre nueve y diez escaños, uno o dos más que sus actuales ocho diputados. El sondeo asigna a Por Andalucía, coalición liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, entre cuatro y cinco diputados, cuando ahora tiene cinco en el Parlamento autonómico.

Esta es la primera encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026, tras las que el PP-A y Vox alcanzaron un pacto para gobernar en coalición la Junta durante la decimotercera legislatura.

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