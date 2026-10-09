PP-A replica a Montero tras criticar a Bosquet que "el PSOE llegó a nombrar" Defensor del Pueblo a ministros socialistas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha replicado este viernes a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "el PSOE llegó a nombrar ministros socialistas para Defensor del Pueblo", por lo que ha rechazado sus críticas a la propuesta de que la actual presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, sea la próxima Defensora del Pueblo Andaluz.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X' recogido por Europa Press, el portavoz parlamentario del PP-A ha respondido así a María Jesús Montero después de que la líder socialista haya acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de anunciar su propuesta de que la también expresidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, sea elegida como Defensora del Pueblo Andaluz "sin diálogo ni acuerdo parlamentario".

Además, Montero ha afeado a Moreno que proponga "a una alto cargo en ejercicio de la Junta, rescatada de su pacto con Ciudadanos y sin trayectoria en el ámbito social, que parece elegida más para defender a su gobierno que al pueblo andaluz".

Frente a estas críticas, Toni Martín ha replicado que "Marta Bosquet cuenta con el respaldo de más de tres quintos del Parlamento andaluz, como exige la Ley", ha aseverado en alusión a la mayoría que suman PP-A y Vox en la actual XIII legislatura en la Cámara autonómica, en la que cuentan entras ambas formaciones con 68 escaños de 109.

Además, el representante del PP-A ha respondido a Montero que oírla a ella "hablar de diálogo y legitimidad es como oír al Dioni hablar de furgones blindados", y le ha recordado que "el PSOE llegó a nombrar ministros socialistas para Defensor del Pueblo". "Tápese un poco", ha espetado Toni Martín en su respuesta a la líder del PSOE-A.