El PP responde que el Gobierno "no ha puesto ni un euro" en el nodo digital 'El Banco' de Jaén: "Son fondos europeos"

JAÉN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno, ha exigido a la concejal socialista África Colomo y al PSOE de Jaén que "rectifiquen de inmediato y aclaren la realidad de la procedencia de los fondos" destinados al Nodo de Emprendimiento Digital del Videojuego y de Contenidos Digitales 'Misión El Banco', proyectado en la capital jiennense que, "falsamente, han adjudicado al Gobierno de Pedro Sánchez".

En un comunicado, Moreno ha señalado que los recursos para esta apuesta, "llamada a revolucionar y diversificar la economía jiennense", son europeos, proceden de los fondos Next Generation, que, señala la portavoz, "no son del Gobierno de España, sino que pertenecen a Andalucía". "El dinero de la UE no es un regalo de Pedro Sánchez. Es de los andaluces. Y es la Junta la que destina esos fondos de todos los andaluces a su proyecto en Jaén", resalta Moreno.

En este sentido, ha incidido en que es el Gobierno de Juanma Moreno "quien elige la ciudad de Jaén y el que apuesta por un nodo de emprendimiento singular para Jaén, no Pedro Sánchez". "Es más, los responsables de ejecutar este proyecto son el Ayuntamiento y la Junta, es decir, los que trabajan, no Sánchez, que es ajeno a todo, no interviene en nada ni aporta nada", ha criticado.

De los cerca de tres millones de euros consignados para la inversión inicial en esta infraestructura, "los socialistas atribuyen al Gobierno central 2,1 millones de Europa", algo "absolutamente falso", ya que "la realidad es que Sánchez no ha puesto ni un céntimo de euro". "Es otro bulo más del PSOE de Jaén", destaca Moreno.

Para la portavoz 'popular', "ojalá fuera cierto que va a mandar ese dinero a Jaén", por lo que ha invitado al secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, y al PSOE de Jaén a reclamar al Ejecutivo central que "de verdad invierta en 'El Banco' por el potencial transformador que tiene este proyecto para Jaén". "Que inviertan 2,1 millones de euros o 1, lo que sea, pero que se acuerde de una vez de Jaén", ha sentenciado.

La edil contrapone "el esfuerzo y la sensibilidad del Gobierno de Juanma Moreno, que ha priorizado Jaén y ha decidido apostar por esta inversión para sacar a la capital de años de olvido por parte de los socialistas". Asimismo, ha lamentado que el PSOE jiennense "ya no sepa cómo atacar la buena gestión del Gobierno andaluz", por lo que últimamente ha optado por "adjudicarse los logros de Juanma Moreno, como hizo recientemente también con las inversiones en sanidad, también con fondos europeos".

"El PSOE es especialista en acusar a los demás de aquello que es su seña de identidad. Los socialistas son capaces de mentir a la cara a los jiennenses y usar la demagogia más vil y retorcida para sus intereses políticos, aunque sean contrarios a los de la ciudadanía de la capital", ha expuesto la 'popular'.

Por eso, "si de verdad les preocupa algo Jaén a la señora Colomo y al PSOE de Paco Reyes lo que tienen que hacer es pedir a Sánchez que invierta en la ciudad y en la provincia, pero afrontando las muchas deudas que tiene con esta tierra, como un tren digno o infraestructuras hídricas que llevamos muchos años esperando para combatir la sequía", ha concluido.