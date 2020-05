PP-A: “Las únicas prisas son las de Sánchez para pactar con Bildu con el silencio cómplice de Susana Díaz”

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, José Ramón Carmona, ha criticado este sábado el "agravio" sufrido por las provincias de Málaga y Granada tras la decisión del Gobierno de que no pasan a la fase 2 de la desescalada, como sí ha ocurrido con el resto de la región, desmentido que quieran "correr" en este aspecto y afirmado que "las únicas prisas son las de Sánchez para pactar con Bildu con el silencio cómplice de Susana Díaz".

Para Carmona, "ya nadie duda de que Pedro Sánchez está tomando un criterio político para discriminar a Andalucía" y argumenta en un comunicado que los criterios técnicos "claramente aconsejan" pasar de fase a la provincias de Málaga y Granada, y que todas las provincias andaluzas vayan a la vez.

El portavoz adjunto del PP insiste en que "no tiene ningún sentido que Andalucía avance a dos velocidades en esta desescalada", sobre todo cuando son más de dos millones y medio de andaluces los que "se ven discriminados por los criterios políticos" que ha tomado Pedro Sánchez, criterios políticos que "le han hecho decidir que otras regiones, como por ejemplo Navarra, pasen de fase y las provincias de Málaga o Granada, no lo hagan".

Para el dirigente popular, el Gobierno de Sánchez "no da razón alguna para impedir que Málaga y Granada no avancen a fase 2, ni siquiera lo justifica", y por tanto "es injusto y malintencionado" porque "son los criterios políticos y no los sanitarios" los que llevan a Sánchez a tomar esta decisión "en contra de Andalucía".

Asimismo, censura el "silencio cómplice" de la secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ante los agravios de Sánchez" a la comunidad autónoma, y ha advertido que Díaz "está callando continuamente cuando Sánchez cambia el criterio de reparto de los fondos para afrontar la crisis sanitaria o cuando no permite que todas las provincias andaluzas, que cumplían con los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Sanidad, avancen a la fase 2".

En este sentido, Carmona critica "que el PSOE-A busque la confrontación cuando dice que estamos intentando correr". "No es cierto, lo que intentamos en Andalucía es ir a la misma velocidad cumpliendo con todos los criterios técnicos y sanitarios. Los únicos que están corriendo son Pedro Sánchez y Susana Díaz a la hora de pactar con Bildu", argumenta.

Por último, el portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento regional señala que no entienden cómo el Gobierno de España "no hace nada para aclarar qué podemos hacer las provincias que vayan a intentar abrir sus playas, no hay ningún criterio, y los ayuntamientos están esperando que el Mando Único dictamine cómo se puede proceder para la protección de toda la población que quiera ir a las playas".