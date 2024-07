PP ve un "bofetón jurídico" a Hurtado (PSOE) en el archivo de su denuncia por los test Covid en Córdoba

El portavoz socialista avisa que seguirá "poniendo en conocimiento de la Justicia" las resoluciones que "puedan parecer no ajustadas a derecho"



El portavoz del gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha calificado este viernes como un "bofetón jurídico" al portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, el que la Fiscalía Provincial de Córdoba haya archivado las diligencias de investigación que abrió tras la denuncia presentada el pasado marzo por Hurtado sobre supuestas irregularidades en la contratación para la realización de 8.000 tests rápidos de detección del Covid-19 entre los trabajadores de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco).

En este sentido y en rueda de prensa, Torrico ha recordado que, en su momento y ante la denuncia de Hurtado, ya afirmó que "el procedimiento se había llevado a cabo" con "absoluta pulcritud" y cumpliendo "todos los requisitos legales", y ahora resulta que "ese planteamiento que hicimos desde el gobierno municipal ha sido ratificado, de una forma clara, contundente e incluso mucho más precisa, por parte de la Fiscalía de Córdoba, llevándole al archivo de las diligencias".

A juicio de Torrico, el "bofetón jurídico" a Hurtado que ello supone, viene a unirse a otros reveses que ha sufrido, "en poco tiempo", su "oposición basada en denuncias", pues, "en el plazo de un mes se ha archivado la denuncia por el contrato de patrocinio de la FIA", al igual que "la denuncia por la contratación de la empresa Smeco por parte de la Delegación de Infraestructuras, que ha sido absolutamente archivada", y ahora se le une el archivo por "esta tercera denuncia sobre la compra" de test Covid por Sadeco.

Todo ello evidencia, en opinión de Torrico, que el portavoz socialista "basa su oposición en no dar ni una alternativa a los problemas de los cordobeses, sino en extender el fango, en intentar sembrar la duda de la sospecha, que la Administración de Justicia entierra una y otra vez", afirmando el portavoz del gobierno local del PP que "esa forma de proceder no cabe en un ayuntamiento como el de la ciudad de Córdoba".

Por eso, Torrico le ha dicho a Hurtado que, "si en su larga carrera política ha conseguido reunir un mínimo de dignidad, que la use y que dimita como portavoz" del PSOE, porque "los votantes socialistas que aún creen en ese proyecto no se merecen un portavoz como él, y que deje paso" a otro compañero "que base su oposición al gobierno elegido por los cordobeses, no en el fango, no en la mentira y no en la sospecha, sino en dar soluciones alternativas desde su punto de vista legítimo", sin "intentar enturbiar una la labor impecable, legal y eficiente que realiza este gobierno municipal".

Por su parte y a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha subrayado que la "obligación y responsabilidad" de su grupo "es poner en conocimiento de la Justicia, en el sentido amplio (Fiscalía y jueces) todo aquello en donde pueda haber, a nuestro entender, indicios de ilegalidad".

En este sentido y respecto a "los dos casos que se han archivado, en uno hemos comprobado que se han comprado los test a un precio cuatro veces superior al que los compraron otras ciudades, y en el caso del fraccionamiento de contrato la situación fue señalada por el técnico de apoyo a la Junta de Gobierno Local" y, en cualquier caso, "respetamos la actuación de la Fiscalía con el archivo de las denuncias".

Pero, según ha resaltado, los socialistas seguirán actuando como nos corresponde actuar", es decir, "controlando y fiscalizando la acción del gobierno municipal y poniendo en conocimiento de la Justicia aquellas resoluciones que nos puedan parecer no ajustadas a derecho".