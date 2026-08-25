Los precios industriales en julio se dispara al 17,4% en Andalucía impulsado por los precios energéticos

Archivo - Astilleros de la Bahía de Cádiz en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han crecido un 17,4% en julio respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así cinco meses al alza, mientras que el promedio nacional se disparó un 9,2% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En julio, en comparación con el mismo mes de 2025, todos los precios experimentaron un aumento. En concreto, los bienes de consumo aumentaron un 1,4%, y los 'no duraderos' un 1,1%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 5,6%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 14,4%; y en los bienes de equipo se incrementaron un 5%. En este sentido, donde más aumentaron los precios fue en la energía, con una subida del 29%.

En España, los precios industriales subieron un 9,2% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía. Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general. En valores mensuales, julio sobre junio, la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% el refino de petróleo.