Presidente de comisión de Faffe lamenta que exaltos cargos de Junta "no quieran colaborar" y pongan "zancadillas"

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz, el diputado de Ciudadanos (Cs) Enrique Moreno, ha lamentado este viernes que exaltos cargos de los anteriores gobiernos del PSOE-A que han sido citados para comparecer en la comisión y que no están inmersos en procedimientos judiciales "no quieran colaborar" y estén poniendo "zancadillas" al trabajo que se debe realizar.

En declaraciones a los periodistas al término de las dos sesiones de la comisión de investigación que se han producido este viernes, Moreno ha insistido en que es una "pena" que los exaltos cargos de la Junta que han sido llamados por los grupos para colaborar con la comisión y aportar la información necesaria que ayude a conseguir el objetivo de la misma, como es conocer las "irregularidades" que se produjeron en la Faffe "no quieran colaborar y lo hagan faltando al respeto a la comisión, a los diputados y a los andaluces".

Moreno se ha referido al hecho de que el exsecretario general de Empleo de la Junta Julio Samuel Coca haya acudido este viernes a su citación en la comisión de investigación, donde ha hecho una breve intervención y, a continuación, ha decidido ausentarse y no responder a las preguntas de los grupos, aunque no está inmerso en procedimiento judicial.

Moreno ha criticado que Coca, "sin argumento jurídico alguno" y sólo manifestando "juicios de valor", haya decidido abandonar la comisión de investigación, de manera que no ha querido "colaborar". Ha señalado que a diferencia de otros exaltos cargos de la Junta que se han acogido a su derecho a no declarar por estar inmersos en procedimientos judiciales, Coca no está incurso en ninguna causa judicial.

Ha agregado que la comisión tendrá que valorar esta actitud de Coca y ver si propone a la Mesa del Parlamento que ponga este hecho en conocimiento de la Fiscalía, algo que ya se hizo anteriormente con el caso de los exconsejeros Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, que también decidieron no responder a las preguntas de los grupos cuando fueron citados en la comisión de investigación, sin que estuvieran inmersos en procedimiento judicial.

Para Enrique Moreno, Coca ha seguido este viernes los mismos pasos que Carnero y Ramírez de Arellano, que salieron "corriendo literalmente de la comisión y con una falta de respeto importante", cuestionando la propia existencia de la comisión. Ha indicado que la decisión de Carnero y Ramírez de Arellano sí se puso en conocimiento de la Fiscalía, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó el asunto al entender que no cometieron delito.

Moreno ha señalado que respeta la decisión del TSJA, pero él entiende que esos exaltos cargos de la Junta "cometieron una gravísima falta de respeto" hacia la Cámara y hacia los andaluces.

En cuanto a la evolución de los trabajos de la comisión, ha señalado que

ya hay un largo camino recorrido con la documentación recibida que ha aportado información muy relevante. Ha señalado que cuando se acabe la actual ronda de comparecientes, está previsto someter a votación una nueva tanda de comparecencias.

Según ha expuesto, hay varios miembros de organizaciones sindicales y funcionarios de la extinta Faffe que se han manifestado "su voluntad de colaborar y aportar información interesante" para las conclusiones que se elaboren.