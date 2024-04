El presidente del PP de Jaén denuncia al alcalde de Begíjar (PSOE) por "injurias y calumnias" en un mensaje en redes

JAÉN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha denunciado al alcalde de Begíjar, Diego Soriano (PSOE), y anuncia una querella criminal por posibles "delito de odio", "injurias y calumnias" a través de un mensaje de la red X (antes Twitter). En él lo llama, entre otras cosas, "supuesto sicario comemierda" y "racista sin escrúpulos que apoya los genocidios de Israel sobre Gaza, supuestamente".

Rodeado de compañeros de partido, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa "con tristeza" para informar de las actuaciones que ha tomado con el objetivo de "decir basta" y poner "una línea roja" con respecto "hasta donde se puede llegar con la libertad de expresión", puesto que se sobrepasa la crítica política.

Ha explicado que el pasado jueves grabó un vídeo "exquisito en las formas" desde el Parlamento andaluz "pidiendo explicaciones al PSOE por los tres investigados" en el caso de la presunta denuncia falsa sobre compra de votos en la capital jiennense. A raíz de ahí, según ha añadido, sufre "una campaña de acoso y derribo" de forma personal, con alusiones, por ejemplo, a su condición de judío, que "crean y eliminan" y no sabe "de quién son". No obstante, le llamó la atención los publicado en la antigua Twitter por dos alcaldes socialistas jiennenses.

El de Benatae, Pascual Bermúdez, expuso que tenía la espalda "manchada de sangre de las víctimas de la guerra de Israel que tú apoyas", aunque, al etiquetar el dirigente 'popular' al Observatorio Contra el Antisemitismo, a la Fiscalía y a la Policía "retiró el tuit de inmediato". Por ello, considerando "que al retirar el tuit entiende que se pasó", no lo ha denunciado.

Algo que sí ha hecho en el caso del alcalde de Begíjar, que "mantiene a día de hoy" el mensaje: 'Parece ser que Erik Domínguez es un supuesto sicario come mierda del PP, del que dicen que vive de la política por mera mamporrería hacia el bulo y la falta de criterio sin valores es un racista sin escrúpulos que apoya los genocidios de Israel sobre Gaza. Supuestamente'.

Junto a la denuncia presentada ante la Policía, ha anunciado una querella criminal en el juzgado al entender que puede haber, "por un lado, el delito de odio y, por otro lado, la injuria y la calumnia". "Vamos a ir hasta el final, no me voy a detener. Creo que ha llegado el momento de hacer algo ejemplarizante", ha dicho, no sin agregar que, pese a que Soriano pudiera disculparse, se trata de que "a nadie más se le ocurra nunca de ninguna formación política hacer esto".

El presidente del PP jiennense, asimismo, ha pedido al secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, que "dé un paso al frente, se desvincule de esto y tome las medidas orgánicas pertinentes". Además, Domínguez ha querido agradecer el respaldo de su formación, tanto en Jaén como en Andalucía, desde cuya dirección le han "mostrado todo su apoyo". Un agradecimiento que ha hecho extensivo a "un montón de personas, también de otros partidos", incluidos del PSOE que le "han escrito mensajes privados muy cariñosos diciendo que para nada están de acuerdo con esto" y "que les parece una barbaridad".