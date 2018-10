El presidente del TSJA aboga por revisar el Código Penal pero sin hacer "justicia a golpe de manifestaciones"

Actualizado 22/06/2018 11:59:16 CET

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha expresado este viernes que está convencido y seguro de que hay que "darle una reflexión" al Código Penal actual, si bien ha advertido de que no se puede hacer "una justicia a golpe de manifestaciones".

Así se ha manifestado el presidente del TSJA después de ser preguntado por los medios sobre la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de una jornada sobre el Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito, Del Río ha abogado por revisar el Código Penal y lo referente a los delitos de agresión sexual porque, por ejemplo, "no está clara la diferencia entre agresión y abuso sexual y hay algunos preceptos complicados de interpretación y enjuiciamiento como la intimidación o el prevalimiento, un tema jurídico delicado".

Para Del Río, "vale la pena, pero con sosiego y arquitectura jurídica, revisar los delitos de agresión sexual", añadiendo que le parece "correcto". Si bien, ha advertido de que "otra cosa es que el Estado de Derecho se sustituya por el estado de opinión", por lo que, según el presidente del TSJA, "hay que tener cuidado".

"Nos hemos dado unas reglas de juego en las que son los jueces los que aplican la Ley que viene dada por el Congreso, intentan interpretarla ante posturas procesales distintas, quienes acusan y quienes defienden", ha expresado Del Río, para añadir que en ese "juego es importante no romper la estructura democrática que tenemos".

Ha defendido que se opine "constructivamente", pero "no hacer una justicia a golpe de manifestaciones".

En este sentido, el presidente del TSJA ha señalado que la Ley debe reflejar el sentido "popular" pero conectando con los valores constitucionales, y eso es labor del legislador. "Hay valores constitucionales que hay que plasmarlo en las leyes que los jueces deben interpretar, por ello el legislador debe ser sensible y hacer reformas con sosiego y en el momento que crean oportuno", ha afirmado.

Por otro lado, Del Río se ha pronunciado sobre las palabras de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en las que admite que existe un déficit en el mundo de la justicia sobre formación de perspectiva de género y de víctima. "Llevamos muchos años haciendo formación específica en violencia de género, siendo pionera en Europa y América, desde donde nos la piden", ha resaltado el presidente del TSJA, que ha rechazado que sea el camino correcto "mandar un mensaje de que los jueces no entienden y necesitan formación".

"Los jueces son muy sensibles", ha valorado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, de otro lado, ha preferido no dar una opinión particular del auto de la Audiencia de Navarra porque es "consciente de su posición institucional" y porque es un asunto 'sub iudice'.