El primer mes del año hidrológico cierra con un 25% más de lluvias en el Guadalquivir respecto a los últimos 25 años

Octubre, el primer mes del año hidrológico 2018-2019, cierra con una pluviometría media en la cuenca del Guadalquivir de 94 litros por metro cuadrado, lo que supone un 25 por ciento más con respecto a la media histórica para ese mes en los últimos 25 años, cifrada en 75 litros por metro cuadrado.

Por zonas, las máximas precipitaciones se han localizado en la parte más occidental de la cuenca, en concreto en la provincia de Sevilla, con registros medios superiores a los 140 litros por metro cuadrado. Por el contrario, en la zona oriental de la cuenca --en las provincias de Jaén, Ciudad Real y Granada-- las precipitaciones han sido bastante menos abundantes, con medias provinciales entre los 65 y los 75 litros por metro cuadrado, según ha precisado en una nota la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En cualquier caso, estas lluvias no se han traducido en aportaciones significativas a los embalses por dos razones fundamentales. Por un lado, el grado de saturación del terreno en esta época del año aún es bajo, lo que supone que el terreno absorbe la mayor parte del agua que recibe sin que se lleguen a producir escorrentías. Por otro, las zonas donde se han registrado las lluvias más abundantes pertenecen a la parte no regulada de la cuenca, aquellas en la que no existe ningún embalse aguas abajo que pueda recoger las escorrentías generadas.

Por todo ello, las reservas embalsadas a final de octubre no solo no han llegado a recuperar el nivel que tenían a principios de ese mes, sino que han disminuido en 46 hectómetros cúbicos debido a que los volúmenes desembalsados durante este período han sido superiores a las aportaciones recibidas.

No obstante, estas lluvias han originado un cambio de tendencia en la evolución del volumen total embalsado, que ha dejado de disminuir y ha comenzado a ascender ligeramente. El volumen total embalsado a 31 de octubre ascendía a 4.171 hectómetros cúbicos --51,4 por ciento de la capacidad de embalse-- frente a los 4.217 hectómetros cúbicos con los que se inició el año hidrológico.

Durante este mes se han registrado también episodios de avenidas y desbordamientos de algunos cauces como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron en la Sierra Sur de Sevilla entre los días 20 y 21.

Los más de 180 litros por metro cuadrado que se recogieron en la zona de Martín de la Jara en menos de 24 horas dieron lugar a una subida muy rápida de los caudales de los ríos Blanco y de las Yeguas, produciéndose el desbordamiento de los mismos en algunos tramos que originaron importantes afecciones en algunos municipios como Aguadulce, El Rubio, Casariche y Écija; y el colapso o graves daños en algunos viaductos de la red ferroviaria y de carreteras.

Una muestra de la magnitud de esta avenida y de la rapidez con la que se produjo se pudo observar en el caudal del río Genil, en Écija, que pasó de 2 a 970 metros cúbicos por segundo en poco más de tres horas, desde las 3,50 a las 7,20 horas del día 21.