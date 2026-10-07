Las primeras lluvias de otoño no influyen en los embalses andaluces que continúan bajando y se sitúan al 69%

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela (Málaga). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las embalses andaluces continúan bajando sus reservas, tras más de cuatro meses de pérdidas, a pesar de las primeras lluvias caídas de otoño. Según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press, se encuentran al 69,32% de su capacidad (7.684 hm3), 63 hm3 menos que la semana pasada. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.938 hm3 más respecto a la misma semana de 2025.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 33 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 35,5%, con 3.937 hm3, pero pierden 60 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 69,1%, con 5.546 hm3, 44 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.717 hm3) y mejoran en 2.176 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.370 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 63,9%, con 750 hm3, cinco menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (453 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 531 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 145 hm3, al 63,3% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (151 hm3) es ligeramente superior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 151 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 75,3% de su capacidad total, con 1.243 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 549 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 694, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (616 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 58,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.687 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 517 hm3 (el 0,9% de la capacidad total de los embalses).