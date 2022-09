Prisión provisional para el acusado de apuñalar a su pareja en Úbeda (Jaén)

JAÉN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Úbeda (Jaén), competente en materia de Violencia sobre la Mujer, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente propinar varias puñaladas a su pareja, con la que tenía un hijo de dos años de edad.

El arrestado se encuentra ingresado en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y permanecerá en este centro hasta su traslado al centro penitenciario correspondiente cuando se restablezca de sus dolencias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Está siendo investigado por los delitos de tentativa de homicidio, malos tratos en el ámbito de la violencia de género, secuestro y contra la seguridad vial.

Además, se han dictado las medidas cautelares de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima y al menor, se le ha retirado la patria potestad y se le impone el pago de una pensión alimenticia. El menor permanecerá bajo la custodia de su abuela materna y del exmarido de la mujer ahora apuñalada, según las citadas fuentes.

La declaración del detenido se ha llevado a cabo en el centro hospitalario. Hasta allí se ha desplazado una comisión judicial formada por el juez, el letrado de la Administración de Justicia y el abogado del presunto autor del apuñalamiento, mientras que el fiscal y el letrado de la acusación particular han participado de forma telemática desde la sede judicial en una sesión que sido grabada informáticamente.

Al arrestado le constan una condena por malos tratos hacia esta misma mujer y otra condena por quebrantamiento de condena. Después de cumplir con las mismas, la pareja volvió a convivir, fruto de lo cual nació su hijo. La causa no ha sido declarada secreta.

AVISOS

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20,00 horas del pasado lunes, cuando se recibieron avisos de que una mujer yacía en el suelo y sangrando en la calle Juan Montilla de Úbeda, según informó la Policía Nacional.

Los agentes localizaron a esta persona, de 33 años, que sangraba abundantemente tras haber recibido dos puñaladas en el portal de su vivienda. Fue evacuada al Hospital San Juan de la Cruz, auque posteriormente ha sido trasladada a otro centro hospitalario andaluz sin que hayan trascendido datos sobre su estado.

La mujer, que había denunciado en 2017 a su presunto agresor, había sido atendida en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Úbeda, dependiente del Ayuntamiento. "Había recibido asistencia en materia de violencia de género, apoyo psicológico y orientación laboral. Habían completado todos los itinerarios y programas que se establecen en estos casos", han indicado desde la Delegación del Gobierno andaluz.

Con respecto al autor de los hechos, la Policía Nacional señaló que sería el varón pareja de la víctima, de 42 años de edad, quien se dio a la fuga llevando consigo al hijo que tienen en común, de dos años. Lo dejó en casa de sus padres, donde fue localizado por los agentes, y por orden judicial ha quedado al cuidado de los abuelos maternos.

Finalmente, el presunto agresor fue localizado el mismo lunes por la Guardia Civil con su vehículo en La Carolina y detenido después en Santisteban del Puerto, para su posterior traslado a la comisaría de la Policía Nacional de Úbeda.

CONCENTRACIÓN

En esta misma ciudad ha tenido lugar este miércoles una concentración convocada por el Ayuntamiento "de repulsa y de condena a la terrible agresión machista que ha sufrido María", al apuñalada presuntamente por su pareja.

"No más mujeres agredidas, no más mujeres muertas, no más violencia de género... no más dolor", ha clamado la concejala de Igualdad, Francisca Isabel Millán, encargada de dar voz al manifiesto. En el acto, celebrado el Palacio del Marqués de Mancera, sede provisional del Consistorio, también se ha guardado un minuto de silencio.