El programa 'Ucodemocrática' explica cómo lograr ciudades más inclusivas

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las investigadoras Angélica Olivares y Carmen Cruz, profesoras de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba (UCO), han participado en la tercera sesión del programa de asesoramiento científico de la UCO para representantes políticos, 'Ucodemocrática', explicando cómo lograr ciudades más inclusivas.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la mitad de las personas sin hogar ha sufrido delitos de odio; la mayoría de las agresiones parten de jóvenes en horario de ocio nocturno. "Mi padre me quiso forzar un matrimonio con una persona mayor y yo no quería, por eso yo me fui de mi país", expresa una joven marroquí participante en un proyecto de investigación de la UCO.

Ambos datos son solo dos las pinceladas que Carmen Cruz y Angélica Olivares, ambas miembros del grupo de investigación Incide y profesoras de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO, han ofrecido este lunes en su intervención dentro del programa 'Ucodemocrática', diseñado por la Unidad de Cultura Científica de la UCO para ofrecer asesoramiento científico a los representantes políticos de la provincia de Córdoba.

En esta tercera sesión, Cruz y Olivares han abordado los últimos resultados científicos que la institución ha obtenido en la búsqueda de soluciones a dos problemas sociales que afectan a la convivencia en las ciudades: el sinhogarismo y la inclusión de los menores migrantes no acompañados, ofreciendo evidencias y datos sobre los que diseñar políticas públicas "para el diseño de ciudades verdaderamente inclusivas".

A lo largo de más de una hora, ambas investigadoras han presentado los datos obtenidos en estudios específicos en la ciudad de Córdoba ('cordobasinhogar.es)' y en la provincia (proyecto 'MEINCLUSO' sobre inserción social y laboral de menores extutelados), que prueban la eficacia de las políticas públicas de prevención y seguimiento de las personas en riesgo de exclusión. En este sentido, ambas investigadoras han insistido en la eficacia de las políticas basadas en evidencias.

El ciclo 'Ucodemocrática' continúa el 27 de enero con una última sesión sobre turismo y conservación del patrimonio. 'Ucodemocrática' es una acción diseñada por la Unidad de Cultura Científica contemplada dentro del XI Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia e Innovación.