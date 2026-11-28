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JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expediente del proyecto del Área Logística de Bailén (Jaén) está pendiente de culminar la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). Su aprobación permitirá incorporar sus determinaciones al Plan Funcional para su aprobación provisional por Fomento y posterior elevación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Junta de Andalucía para informar sobre el estado actual del proyecto de este área logística que está diseñada como una plataforma especializada en transporte por carretera y distribución, aprovechando el nudo estratégico de la A-4 y la A-44.

Una vez se publique la Declaración Ambiental Estratégica y el Consejo de Gobierno apruebe definitivamente el Plan Funcional con la Declaración de Interés Autonómico, quedarán habilitadas la tramitación del Proyecto de Actuación Autonómico/Plan Especial, el proyecto de urbanización y la gestión del suelo --incluyendo la eventual declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios--.

El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 2030) contempla entre sus líneas estratégicas el impulso a la Red Logística de Andalucía, integrada por once nodos logísticos prioritarios que articulan el conjunto de la comunidad, siete portuarios y otros cuatro en el interior.

Dentro del nodo de Jaén, conocido como Puerta de Andalucía, el área logística de Bailén se concibe como un centro vinculado al transporte de mercancías por carretera orientado a ofrecer servicios de valor añadido y transporte eficientes para la distribución de mercancías a nivel nacional, lo que también permitiría a las empresas del tejido productivo de la región articular cadenas de suministro más competitivas.

La ubicación de Área Logística de Bailén, con una extensión de 36 hectáreas, se sitúa junto a la autovía A-4 y se encuentra contiguo al Polígono Industrial Guadiel.

Fue en febrero de 2025 cuando la entonces Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda anunció que se había iniciado la tramitación para la declaración de interés autonómico del Área Logística de Bailén, una vez que ya tenía recabada toda la información después de más de dos años de trabajo.

Con la publicación del inicio de la tramitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Junta informaba de que se iniciaba la elaboración del Plan Funcional para la declaración de interés autonómico, que deberá someterse a información pública y a la audiencia del ayuntamiento y otras administraciones, entidades públicas y agentes sociales afectados.

Este nodo de la Red Logística de Andalucía cuenta con una especial importancia por su ubicación en el principal eje de entrada y salida de Andalucía (A-4), reuniendo las condiciones para acoger funciones logísticas de máximo nivel.