El PSOE acusa a la Junta de "falta de previsión" en la crisis de los autobuses Jaén-Córdoba

JAÉN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha lamentado este viernes "la incompetencia y absoluta falta de previsión" de la Junta de Andalucía para garantizar la prestación del servicio de autobús entre Jaén y Córdoba y ha recordado en este sentido que los problemas en Cambus "vienen de lejos y eran del conocimiento del Gobierno andaluz, que no ha hecho nada para impedir la situación de incertidumbre a la que se ven abocados una decena de municipios de Jaén", entre ellos Torredelcampo, Martos, Torredonjimeno, Alcaudete, Lopera o Porcuna, por citar algunos.

Gámez afirma que "la indolencia y el pasotismo" de la Junta vuelven a perjudicar a miles de vecinos de estos municipios, que se quedan sin esta ruta o con unos servicios mínimos que "evidentemente no darán respuesta a sus necesidades de desplazamiento". "La Junta, como siempre, piensa que los problemas no van con ella. La Junta, como siempre, se pone de perfil, espera que las crisis pasen por sí solas o confía en que alguien le saque las castañas del fuego. Cuando esto no ocurre, estallan las dificultades y a la Junta le pilla el toro, como ha vuelto a ocurrir una vez más", critica.

La parlamentaria subraya que el origen del problema puede ser empresarial y laboral, como es el caso, pero reitera que la Junta "tiene que asegurar el transporte" y la realidad es que "no ha hecho nada por mediar, ni ha tenido capacidad de anticipación para evitar llegar a esta situación". "Ha vuelto a ocurrir como con los comedores escolares. La dejación de funciones de la Junta condena a miles de vecinos y vecinas a quedarse sin autobús entre Jaén y Córdoba", reprocha.

Gámez exige a la Junta de Andalucía que "por una vez en la vida asuma su responsabilidad, se ponga el mono de trabajo y adopte medidas urgentes para garantizar el restablecimiento del servicio". "Si es necesario que Érik Domínguez envíe un audio de whatsapp al gerente del Consorcio de Transportes y al delegado de Fomento para que se pongan las pilas, que lo haga, pero los vecinos y vecinas de estos municipios no pueden pagar el pato de la falta de trabajo del Gobierno andaluz", apostilla.