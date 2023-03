PSOE-A acusa a PP-A de dejar a RTVA en "ilegalidad" al rechazar que la plantilla esté en el consejo de administración

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este miércoles de que el PP-A deja a la RTVA en "ilegalidad manifiesta y flagrante" al negarse a garantizar la presencia de la plantilla en el consejo de administración de la cadena.

En un comunicado, el portavoz del Grupo Socialista en materia de RTVA, Mario Jiménez, ha indicado que el PP-A mantiene a la cadena autonómica en una "ilegalidad manifiesta y flagrante, al negarse a cumplir la Ley e impedir que la plantilla tenga representación en el consejo de administración de la RTVA, tal y como se comprometió" este partido "por escrito hace ya más de cuatro años".

Así se ha pronunciado Jiménez con motivo del debate, en comisión parlamentaria, de una proposición no de ley del PSOE-A --que ha sido rechazada por el PP-A-- que reclamaba el cumplimiento del artículo 14.1 de la Ley 18/2007 y la incorporación inmediata de representante permanente de los trabajadores al órgano de gobierno de la cadena pública.

Según Jiménez, el hecho de que la iniciativa haya "sido tumbada por la derecha demuestra que Moreno Bonilla, su Gobierno y el PP no quieren que los trabajadores y trabajadoras puedan denunciar en el consejo de administración lo que están haciendo en la radiotelevisión andaluza".

Mario Jiménez ha lamentado "la incoherencia del PP, de quien hace cuatro años y de la mano de Elías Bendodo planteó esta propuesta de aceptar en el consejo de administración de la RTVA, con voz y sin voto, a una representación de la plantilla y que acordó con Unidas Podemos en la negociación sobre la renovación de los organismos de extracción parlamentaria entre los grupos políticos y se incorporó en la ley que regula el funcionamiento del ente público".

Ha insistido en que "cuatro años más tarde no se ha procedido por la dirección de la RTVA a cumplir con ese precepto legal, por lo que pone fuera de la ley el funcionamiento del consejo de administración".

Ha recordado que el PSOE-A reclamó el cumplimiento de dicho acuerdo en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria tras las elecciones autonómicas del año pasado sin que el presidente de la Junta y su Gobierno "hayan avanzado nada", y ha añadido que en la reunión del propio consejo de administración del pasado 23 de febrero, portavoces socialistas instaron por escrito "al consejo de administración, a su dirección y a su presidencia" al cumplimiento de ese precepto legal, mientras que "los representantes del PP votaron en contra, con el apoyo de los miembros de Vox".

Para Mario Jiménez, la representación del PP deja al consejo de administración "en rebeldía" al votar "contra la ley de la RTVA" y su artículo 14.1, y ha advertido de que colocan a este organismo "en una situación insostenible desde el punto de vista legal". Ha recalcado que el rechazo a la proposición no de ley socialista en comisión parlamentaria evidencia que el PP "incumple su obligación de defensa de la potestad del Parlamento", del que emana la normativa reguladora de la radiotelevisión andaluza que, igualmente, "incumplen de manera dolosa en el consejo de administración y por parte del director general y la presidencia".

"No cumplen porque no quieren escuchar en el seno de la RTVA voces que denuncian lo que están haciendo con la RTVA", ha criticado Jiménez, y ha advertido de que en el PP y en la dirección de la cadena pública "no valoran a sus trabajadores y trabajadoras y no quieren contar con su profesionalidad y criterio; lo que están haciendo con la RTVA no tiene nombre".