PSOE-A acusa a Rivera de llevar el "caos" a Andalucía pactando con Vox y PP "por un puñado de sillones"

El coordinador del Consejo Territorial del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha acusado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de querer llevar al "caos" a Andalucía pactando con "el PP más corrupto de toda Europa y la extrema derecha" de Vox por un "puñado de sillones". "Rivera pretende generar inestabilidad en Andalucía al pactar con el PP más corrupto y la extrema derecha, quiere traer el caos a nuestra tierra únicamente por un puñado de votos", ha dicho.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Heredia ha defendido que el líder del partido naranja "ha mentido y ha engañado" a los andaluces porque dijo "que siempre pactaría con el partido más votado" a la vez que se "niega" a acordar con el partido que ha ganado las elecciones que es el PSOE-A. Además, según Heredia, Rivera dijo que "su única línea roja era que nunca acordaría con quien quería saltarse la Constitución", pero no califica a Vox de anticonstitucionalista a pesar de que "quiere dinamitar el Estado de las autonomías".

Con todo, ha instado a Rivera a pronunciarse sobre si está dispuesto a pactar con el PP que es el partido "más corrupto de Europa" después de que, según ha dicho, se haya conocido que "se han utilizado fondos reservados para tratar de robarle, presuntamente, la 'contabilidad B' del PP" y que en los papeles de Bárcenas "hay un apunte contable en el que aparece Málaga y tres millones de euros". En este punto, ha aprovechado para solicitar al candidato del PP-A a la Junta, Juanma Moreno, que explique "para qué eran esos millones" porque él está vinculado al PP de Málaga.

"¿Con esta gente pretende pactar usted, señor Rivera?", ha preguntado Heredia, a la vez que ha sugerido que igual lo que quiere es poner al frente de la Junta a la Gürtel". "No puede poner al frente de Andalucía al partido de la Gürtel, ni tampoco al frente como candidato de la presidencia alguien que aparece en los papeles de Bárcenas porque es sencillamente una barbaridad", ha sentenciado.

PP Y VOX, "AMANTES FURTIVOS"

Por otro lado, ha solicitado a PP y Ciudadanos que informen de qué cesiones están haciendo a Vox porque, por ejemplo, el PP "no ha tenido problemas en sentarse" con el candidato de Vox, Francisco Serrano en un lugar céntrico de Sevilla y, según ha dicho, se ha conocido que en un AVE el presidente del mismo partido, Santiado Abascal, estuvo hablando con líderes populares.

"Como si fueran amantes furtivos", ha dicho Heredia, quien ha pedido tanto a Moreno como a Marín que "dejen de mentir" haciendo pensar a los andaluces que un pacto entre ellos es suficiente para gobernar porque el apoyo de Vox es "fundamental". En esta línea, ha vuelto a preguntar a Rivera si está dispuesto a "permitir la entrada de la ultraderecha a la política española y si le ha explicado ya a sus socios europeos "que va a pactar con la extrema derecha".

Tras esto, Heredia ha recordado que Ciudadanos "rompió" el pacto de gobierno al que llegó con el PSOE-A en la pasada legislatura "porque decía que había que terminar con los aforamientos". Esa, ha continuado, fue la "excusa para dinamitar" el acuerdo de entendimiento con los socialista pero ahora, cuando Moreno "ha dicho claro que los aforamientos no son una prioridad y que no lo iba a hacer" no queda claro que va a hacer Rivera.

"En quedamos, señor Rivera ¿Dónde está su coherencia?", ha dicho. Con todo, Heredia ha concluido que Rivera "tiene muchas cosas que explicar", entre las que está "ese acuerdo que se está trabajando entre PP, Ciudadanos y Vox" que es un pacto que "tiene fecha de caducidad", y Moreno también "va a tener que dar muchas explicaciones sobre los papeles de Bárcenas".