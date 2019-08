PSOE-A y Adelante Andalucía piden a Aguirre su dimisión por la gestión del brote

Actualizado 30/08/2019 16:42:19 CET

Sesión extraordinaria de la Comisión de Salud y Familias. Comparece el consejero de Salud y familias, Jesús Aguirre (2i) para abordar el tema del brote de listeriosis. En el Parlamento de Andalucía. - María José López - Europa Press

Los grupos parlamentarios del PSOE-A y Adelante Andalucía han pedido este viernes al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que presente su dimisión por su deficiente gestión del brote de listeriosis, mientras que Vox ha afirmado que los errores que se han producido "nos ponen difícil seguir prestándoles nuestro apoyo".

Así se han pronunciado los distintos grupos durante sus intervenciones en la comisión extraordinaria de Salud y Familias que se ha celebrado este viernes en el Parlamento andaluz para que el consejero del ramo ofreciera explicaciones sobre la gestión de su departamento en esta crisis.

El diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha indicado que lo que Aguirre debería hacer, "si le queda vergüenza política, es irse". "Váyase a su casa y llévese a su pandilla de amiguetes incompetentes y fracasados y póngase en paz con su conciencia porque probablemente va a necesitar mucho tiempo", ha añadido.

El socialista ha acusado al consejero de haber "empeorado" la crisis con su "nivel de incompetencia y negligencia" y de haber llevado a cabo una gestión llena de "disparates y contradicciones que ha provocado un daño irreparable con vidas perdidas y esperanzas truncadas".

Tras advertir de que su actuación "nos ha convertido en el hazmerreír dentro y fuera de España", el parlamentario socialista se ha mostrado convencido de que la "lentitud y negligencias" en la gestión del Gobierno andaluz a la hora de inmovilizar los productos contaminados ha podido

Por parte de Adelante Andalucía, su portavoz Inmaculada Nieto, ha trasladado a Aguirre que "no está a la altura de la responsabilidad como consejero de Salud y debería marcharse porque no ha hecho las cosas bien, ha justificado errores de bulto con un relato de triunfalismo y ha echado la culpa de todo a los portavoces y a otras administraciones".

"El proceder, los tiempo, el traslado de la información y las consencuencias han sido muy negativas, no son para sacar pecho y desde Adelante Andalucía consideramos que debe haber una asunción de responabilidades por su parte porque está al frente del equipo, por muy buen médico que pueda ser", ha apuntado Nieto.

VOX CRITICA LA ACTITUD "TRIUNFALISTA" Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Alejando Hernández, ha considerado que Aguirre es "un buen consejero" y que se ha rodeado de "un buen equipo" pero que en la gestión de esta crisis se han equivocado "en los ritmos y los tiempos", así como en su actitud "triunfalista". "Se han hecho cosas mal y habrá que fijar responsabilidades", ha añadido.

Ha indicado que el consejero no ha aportado "nada nuevo" de lo que ya se sabía en su comparecencia y que el objetivo de la misma no es otro que "demostrar que no se esconde", dado el cariz "estrictamente político" que ha tomado el asunto. Asimismo, ha dicho esperar que el Ayuntamiento de Sevilla, con competencias en la materia, "tenga la misma urgencia para informar".

Para posicionar al PP-A, su diputada Beatriz Jurado ha mostrado el respaldo de su partido al consejero y a su equipo y ha indicado que Aguirre "no será perfecto, porque nadie lo es, pero le han faltado horas y días en la preocupación, diligencia, premura e interés ante todo su equipo y ante las distintas administraciones para llevar a cabo las actuaciones competentes".

"Desde la opoición se pone en duda el margen, las decisiones y los tiempos pero son conocedores de que no se puede quebrantar la ley a la hora de tomar decisiones", ha afirmado Jurado, quien ha negado que se mantenga un discurso "triunfalista". "No negamos que haya habido fallos, pero no vamos a comprar el discurso de culpabilización que quiere hacer la oposición", ha aseverado, garantizado que su formación buscará "responsabilidades".

En nombre de Cs, el diputado Andrés Ramón Semper ha defendido una "correcta y diligente" gestión realizada por parte de la Consejería de Salud, "con una total transparencia a los medios de comunicación y a los afectados", frente a una oposición que ha actuado de forma "irresponsable", culpando "de todo" a la Junta y convirtiendo la situación en una "lucha política".

Ha opinado que "no es el momento de haber balance, que deberá hacerse cuando la crisis haya terminado", al tiempo que ha destacado que "aunque no sea para tirar cohetes, el porcentaje de mortalidad se ha situado en un 1,5 por ciento cuando la media se sitúa en un 17 por ciento".